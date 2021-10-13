Точный бросок правого крайнего «Мотора» Козакевича вошел в топ-5 голов третьего тура Лиги чемпионов
Главный тренер «Мотора» назвал сильные стороны ПСЖ накануне матча в Лиге чемпионов
Запорожский клуб уже отправился в Париж
14:37
Фото: ГК Мотор
Главный тренер «Мотора» Гинтарас Савукинас поделился мнением о следующем сопернике запорожцев в Лиге чемпионов ПСЖ. Слова наставника приводит клубная пресс-служба:
«После трех игр еще сложновато говорить что-то про турнирную таблицу, потому что у нас в группе все команды и набрали очки и потерпели поражения. Так что там все очень плотно, и я думаю, по ходу осени это все будет вырисовываться больше, чем в настоящий момент.
Про соперника, что-то особо выделять не хочется. Потому что команда укомплектована очень прилично солидными исполнителями на каждой позиции и сильные стороны – это их состав, которым тренер может варьировать и воплощать идеи в жизнь».
«Мотор» уже отправился в Париж, где 14 октября проведет встречу с ПСЖ. Начало матча – 21:45 по киевскому времени.
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