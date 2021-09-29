Сегодня «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов против многократного чемпиона Польши

Встреча пройдет в рамках третьего тура группового этапа

Фото: пресс-служба ГК «Мотор»

Сегодня, 29 сентября, «Мотор» сыграет домашний матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Запорожский клуб встретится с 18-кратным чемпионом Польши «Виве Кельце». Встреча пройдет во дворце спорта «Юность». Начало матча – 19:45.

Предыдущий матч команд состоялся 20 февраля 2020 года и завершилась победой «Виве Кельце» со счетом 33:26.

После двух туров обе команды имеют в своем активе по одной победе и одному поражению, однако поляки находятся в турнирной таблице выше за счет лучшей разницы голов.

Турнирная таблица:

Букмекеры видят явными фаворитами матча гостей из Польши, на победу которых можно поставить за 1,42. В то же время успех чемпиона Украины оценивается в 3,84.