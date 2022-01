Швеция благодаря семиметровому после сирены впервые за 20 лет стала чемпионом Европы

Фото: EHF

В Будапеште завершился чемпионат Европы по гандболу.



В финале встретились сборные Швеции и Испании. Скандинавам удалось обыграть испанцев, которые выиграли два последних континентальных первенства реализовав семиметровый после финальной сирены. Шведам стали чемпионами Европы впервые с 2002 года.

RESULT: @hlandslaget are #ehfeuro2022 CHAMPIONS! They beat @RFEBalonmano 27:26 as Niclas Ekberg scores a penalty after the buzzer. Andreas Palicka is the @grundfos Player of the Match, with 11 saves and one goal pic.twitter.com/V3tuLTNpvL