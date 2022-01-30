Олимпийский чемпион и чемпион мира определили бронзового призера Евро-2022
На чемпионате Европы по гандболу завершился бронзовый финал.
В борьбе за медали схлестнулись олимпийские чемпионы Франция и чемпионы мира Норвегия. Матч выдался равным, команды не отпускали друг друга в основное время матча более чем на три мяча. Так что потребовалось дополнительное время для определения сильнейшего.
И все же победа за датчанами, которые завоевали первые награды континентального первенства за 8 лет. Якоб Хольм стал лучшим бомбардиром матча с 10-ю голами. А в составе французов самым результативным игроком был Кантен Маэ.
Чемпионат Европы. Бронзовый финал
Дания – Франция 35:32 (13:14, 16:15, 6:3)
What winning your country's first EHF EURO medal since 2014 feels like— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022
@dhf_haandbold #ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GQkuzsdcmg
Золотой финал чемпионата Европы смотрите на телеканале XSPORT. Начало – 19:00.
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