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Стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиги

Первый матч подопечные Савукинаса проведут на выезде
Гандбол
08:18
Стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиги
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.com
После всех сыгранных матчей 1/8 финала официальный сайт SEHA-Лиги опубликовал даты проведения четвертьфинальных поединков турнира. 

Стартуют матчи 21 августа. Первую игру четвертьфинала проведут «Еврофарм Пелистер» и «Мешков Брест». 

Запорожский «Мотор» на этой стадии сыграет со словацким «Татраном». Первый матч подопечные Гинтараса Савукинаса проведут на выезде 24 августа. Ответная встреча состоится 29 августа в Запорожье, на арене Дворца спорта «Юность».

За место в Финале четырех, помимо вышеперечисленных команд, будут бороться – венгерский «Веспрем», хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар».

Напомним, «Мотор» является одним из претендентов на wild card Лиги чемпионов.
Владимир Кириченко
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Мотор SEHA-Лига

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