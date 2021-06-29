«Мотор» – среди претендентов на wild card Лиги чемпионов
Стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиги
Первый матч подопечные Савукинаса проведут на выезде
08:18
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comПосле всех сыгранных матчей 1/8 финала официальный сайт SEHA-Лиги опубликовал даты проведения четвертьфинальных поединков турнира.
Стартуют матчи 21 августа. Первую игру четвертьфинала проведут «Еврофарм Пелистер» и «Мешков Брест».
Запорожский «Мотор» на этой стадии сыграет со словацким «Татраном». Первый матч подопечные Гинтараса Савукинаса проведут на выезде 24 августа. Ответная встреча состоится 29 августа в Запорожье, на арене Дворца спорта «Юность».
За место в Финале четырех, помимо вышеперечисленных команд, будут бороться – венгерский «Веспрем», хорватские «Нексе» и «Загреб», а также македонский «Вардар».
Напомним, «Мотор» является одним из претендентов на wild card Лиги чемпионов.
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