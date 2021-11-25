«Веспрем» взял реванш у «Мотора»

Рывок в 9 голов в середине первого тайма принес венграм победу

Фото: EHF

В матче 8-о тура Лиги чемпионов встречались «Веспрем» и «Мотор».

Запорожанам в начале матча удалось навязать хозяевам площадки борьбу. До середины первого тайма матч был равным, минимальное преимущество в счете переходило от одной команды к другой. Но при счете 9:8 «Мотор» будто сник. Венгры воспользовались моментом и забросили 8 мячей кряду в ворота Комка.

После перерыва игра вновь шла на встречных курсах. Но и во второй 30-минутке экватор матча стал более удачным временем для хозяев. «Веспрем» довел преимущество до комфортных «+7», с которым встреча и завершилась – 29:36.

Стоит отметить, что Вьюник неплохо вышел со скамейки, но вот с реализацией у игроков чемпиона Украины в этот вечер ладилось меньше, чем у соперников. Самым результативным в составе «Мотора» стал Бохан (8). Лучшим бомбардиром матча стал Маргуч с 9-ю голами на счету.

Лига чемпионов. 8-й тур

«Веспрем» – «Мотор» 36:29 (18:13, 18:16)

«Веспрем»: Корралес, Цупара; Яхья Омар, Ненадич, Македа, А.Нильссон, Лигетвари, Гашпер Маргуч, Лауге Шмидт, Штрлек, Лукач, Благотиншек, Маэ, З.Илич, Лекаи, Шипош.

«Мотор»: Вьюник, Комок; Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Кравченко, Козакевич, Донцов, Шебетич, Горига, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

Турнирная таблица группы B

Напомним, в 7-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Мотор» в домашних стенах переиграл «Веспрем» (29:27).