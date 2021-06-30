«Мотор» получил wild card и сыграет в Лиге чемпионов
Запорожцам не позавидуешь. «Мотор» оказался в последней корзине перед жеребьевкой Лиги чемпионов
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14:41
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comСтали известны составы корзин перед жеребьевкой группового раунда мужской Лиги чемпионов сезона-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт EHF.
16 участников, среди которых и действующий чемпион Украины запорожский «Мотор», будет разделены на две группы. В каждый октет попадут по две команды из четырех потов.
Представители немецкой Бундеслиги «Киль» и «Фленсбург», венгерские «Пик» и «Веспрем», а также французские ПСЖ и «Монпелье» будут разведены по разным группам. Кроме того, две команды из одной страны не могут проводить свои матчи дома или на выезде в одном и том же туре.
Корзина 1: «Барселона» (Испания), «Киль» (Германия), «Пик» (Венгрия), ПСЖ (Франция)
Корзина 2: «Вардар» (Северная Македония), «Ольборг» (Дания), «Кельце» (Польша), «Порту» (Португалия)
Корзина 3: «Мешков Брест» (Беларусь), «Фленсбург» (Германия), «Веспрем» (Венгрия), «Монпелье» (Франция)
Корзина 4: «Мотор» (Украина), «Загреб» (Хорватия), «Динамо» (Румыния), «Эльверум» (Норвегия)
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится в пятницу, 2 июля. Начало – в 12.00.
Накануне стали известны даты четвертьфинальных поединков «Мотора» в SEHA-Лиге. Запорожский клуб сыграет со словацким «Татраном».