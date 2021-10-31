﻿«Донбасс» нанес «Белому Барсу» 15-е поражение подряд

За дончан результативно дебютировал Галыгин





Фото: УХЛ

В рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги белоцерковский «Белый Барс» проиграл «Донбассу» со счетом 0:5.



Дончане в первом периоде начали играть с позиции силы и очень быстро счет открыл Феликс Морозов. В концовке двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Илья Коренчук.

Во втором периоде команда из «Белой Церкви» выровняла ход матча и оставила свои ворота в неприкосновенности.

«Донбасс» снова смог отличиться лишь в середине третьего периода, когда в меньшинстве свой момент реализовал Виталий Лялька. В концовке матча Станислав Садовиков и Максим Разумов сделали счет разгромным. Отметим, что в последней голевой комбинации участвовал новичок дончан Игорь Галыгин.

Для «Белого Барса» это уже 15-е поражение подряд в нынешнем сезоне.





УХЛ. Регулярный чемпионат



«Белый Барс» – «Донбасс» 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

Шайбы:

0:1 Морозов (Пересунько), 01:54;

0:2 Коренчук (Лялька, Фирсов), 16:15;

0:3 Лялька, 51:27 ГМ;

0:4 Садовиков (Разумов, Соколовский), 58:01;

0:5 Разумов (Галыгин, Лялька), 59:59 ГБ;

Вратари: Майко (Полгородник) – Ворис (Дьяченко).