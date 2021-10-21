10 лет спустя. Сокол возвращается в еврокубки

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 12
Хоккей (11 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Сан-Хосе Шаркс 0:5 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Даллас Старз 1:2 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 1:4 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Коламбус Блу Джекетс 4:1 Окончен
03:00 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Айлендерс 1:4 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 6:5 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Лос-Анджелес Кингс 2:1 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс 6:5 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Бостон Брюинс 6:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Днепр - Белый Барс 3:2 Окончен
Хоккей (12 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Мариуполь -:- Запланирован

10 лет спустя. Сокол возвращается в еврокубки

Насколько Сокол оценивает свои шансы в Континентальном кубке?
Хоккей Хоккей в Европе
15:15
10 лет спустя. Сокол возвращается в еврокубки

В эту пятницу хоккейный клуб Сокол, титульным спонсором которого является Parimatch Ukraine, проведет первый матч в еврокубках после десятилетней паузы. На этой неделе киевляне проведут три матча подряд во втором раунде Континентального кубка. В Будапеште команда будет бороться за единственную путевку в следующую стадию соревнований с латвийским Олимпом (22.10, 20:30), местным Ференцварошем (23.10, 17:00) и эстонским Калев-Вялком (24.10, 19:30).

Сокол сыграет в еврокубках 19-й раз в истории и 14-й именно в Континентальном кубке. Всего команда провела на евроарене 72 матча (41 победа, 6 ничьих, 25 поражений). Стартовые раунды континентальных турниров киевляне преодолевали шесть раз.

Кстати, двое нынешних представителей Сокола выигрывали Континентальный кубок в составе иностранных команд. Причем нынешний капитан киевлян Андрей Михнов делал это даже дважды - как игрок российской Лады из Тольятти в 2006-м и как представитель белорусской Юности из Минска в 2018-м. С той же Юностью, но в 2011 году становился обладателем трофея главный тренер Сокола Олег Шафаренко.

До старта в турнире мы проанализировали много различной информации. Больше сосредоточились на нашем первом сопернике - рижском Олимпе. Другие две команды еще сможем увидеть в Будапеште. Олимп - крепкая команда, собранная из мастеров, которые поиграли в КХЛ и других топовых европейских чемпионатах. Возможно, эти ребята уже не на пике возможностей, это люди в возрасте, но мастерства у них немало. Рижане могут создать нам большие трудности. Латвийский хоккей всегда славился сильными личностями, способными решить судьбу эпизода индивидуально. В Олимпе таких игроков хватает. Думаю, наш первый матч будет определяющим.


- Олег Шафаренко, главный тренер Сокола.

Во втором раунде Континентального кубка слабых соперников не может быть по определению. Недооценишь оппонента, выйдешь на лед с мыслью о том, что ты сильнее, наказание может наступить мгновенно. Права на ошибку не имеем, ведь дальше проходит только команда, занявшая первое место. Сюрприза можно ожидать от эстонского Вялка, где играет воспитанник Сокола Алексей Войцеховский. Мы с ним вместе не играли. Алексей моложе, я его помню по школе. Хороший игрок, к которому надо относиться так же внимательно, как и к его команде в целом.

- Андрей Михнов, капитан Сокола.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА, СКА разбил «Куньлунь»
КХЛ
22:35
«Белый Барс» заработал первое очко в сезоне
«Белый Барс» заработал первое очко в сезоне
УХЛ
21:24
«Днепр» камбэкнул с 0:2 в матче с «Белым Барсом»
«Днепр» камбэкнул с 0:2 в матче с «Белым Барсом»
УХЛ
21:17
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
Хоккей в Европе
21:04
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
УХЛ
20:03
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
УХЛ
19:56
«Мариуполь» усилился экс-голкипером «Донбасса»
«Мариуполь» усилился экс-голкипером «Донбасса»
УХЛ
18:41
УХЛ. «Днепр» – «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Днепр» – «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
18:12
На матч «Днепра» с «Белым Барсом» не допустят болельщиков
На матч «Днепра» с «Белым Барсом» не допустят болельщиков
УХЛ
16:55
Все новости

Популярные новости

Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Белью – о бое Усик – Джошуа: «Самый большой шок случился в первом раунде»
Бокс Профессиональный бокс
15 октября 15:43
4
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
«Не вижу, как он справится с таким парнем». Мейвезер дал категорический прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 15:59
18
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Словно из разных дивизионов. Сравнение габаритов Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 16:00
13
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Уоррен: «Я слышал, что Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 22:00
5
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
Бокс Профессиональный бокс
14 октября 09:42
1
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
1
Все новости

Анонсы

Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Аллахьяр открыл счет. Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. ЦСКА София – «Заря». Аллахьяр открыл счет. Онлайн трансляция
22:00
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Донбасс». Видео трансляция
22 октября 18:30
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Бельгия. Видео трансляция
22 октября 19:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» – «Мариуполь». Видео трансляция
22 октября 20:00
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Континентальный кубок. «Олимп» – «Сокол». Видео трансляция
22 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
23 октября 10:25
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
23 октября 14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
23 октября 16:15
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
23 октября 18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
23 октября 21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00