10 лет спустя. Сокол возвращается в еврокубки

Насколько Сокол оценивает свои шансы в Континентальном кубке?

В эту пятницу хоккейный клуб Сокол, титульным спонсором которого является Parimatch Ukraine, проведет первый матч в еврокубках после десятилетней паузы. На этой неделе киевляне проведут три матча подряд во втором раунде Континентального кубка. В Будапеште команда будет бороться за единственную путевку в следующую стадию соревнований с латвийским Олимпом (22.10, 20:30), местным Ференцварошем (23.10, 17:00) и эстонским Калев-Вялком (24.10, 19:30).

Сокол сыграет в еврокубках 19-й раз в истории и 14-й именно в Континентальном кубке. Всего команда провела на евроарене 72 матча (41 победа, 6 ничьих, 25 поражений). Стартовые раунды континентальных турниров киевляне преодолевали шесть раз.

Кстати, двое нынешних представителей Сокола выигрывали Континентальный кубок в составе иностранных команд. Причем нынешний капитан киевлян Андрей Михнов делал это даже дважды - как игрок российской Лады из Тольятти в 2006-м и как представитель белорусской Юности из Минска в 2018-м. С той же Юностью, но в 2011 году становился обладателем трофея главный тренер Сокола Олег Шафаренко.

До старта в турнире мы проанализировали много различной информации. Больше сосредоточились на нашем первом сопернике - рижском Олимпе. Другие две команды еще сможем увидеть в Будапеште. Олимп - крепкая команда, собранная из мастеров, которые поиграли в КХЛ и других топовых европейских чемпионатах. Возможно, эти ребята уже не на пике возможностей, это люди в возрасте, но мастерства у них немало. Рижане могут создать нам большие трудности. Латвийский хоккей всегда славился сильными личностями, способными решить судьбу эпизода индивидуально. В Олимпе таких игроков хватает. Думаю, наш первый матч будет определяющим.



- Олег Шафаренко, главный тренер Сокола.

Во втором раунде Континентального кубка слабых соперников не может быть по определению. Недооценишь оппонента, выйдешь на лед с мыслью о том, что ты сильнее, наказание может наступить мгновенно. Права на ошибку не имеем, ведь дальше проходит только команда, занявшая первое место. Сюрприза можно ожидать от эстонского Вялка, где играет воспитанник Сокола Алексей Войцеховский. Мы с ним вместе не играли. Алексей моложе, я его помню по школе. Хороший игрок, к которому надо относиться так же внимательно, как и к его команде в целом.



- Андрей Михнов, капитан Сокола.