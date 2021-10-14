14 украинских игроков дебютировали в Лиге чемпионов в составе «Донбасса»

11 из них попали в расширенный состав сборной Украины

Фото: пресс-служба ХК Донбасс

В рамках первого в истории Украины сезона в Хоккейной Лиги Чемпионов в составе донецкого «Донбасса» в главном турнире Европы дебютировали 14 кандидатов в сборные страны: 4 защитника и 10 нападающих.

11 хоккеистов дончан – 3 защитника и 8 нападающих – попали в расширенный состав национальной сборной Украины, который в ноябре должен сыграть на международном турнире в столице Венгрии Будапеште.

Статистика кандидатов в сборную Украины, сыгравших за «Донбасс» в ХЛЧ:

Защитники

Филипп Пангелов-Юлдашев (6 игр, 0+1), Виталий Андрейкив (6 игр, 0+1), Андрей Григорьев (5 игр), Александр Фирсов (1 игра)

Форварды

Виталий Лялька (6 игр, 2+1), Феликс Морозов (6 игр, 1+2), Илья Коренчук (6 игр, 1+0), Виктор Захаров (6 игр), Александр Пересунько (5 игр, 1+3), Никита Буценко (5 игр, 0+1), Глеб Кривошапкин (2 игры, 0+1), Максим Разумов (2 игры), Дмитрий Даниленко (2 игры), Станислав Садовиков (1 игра)

Первым украинским игроком, который выступал в Лиге чемпионов был нынешний форвард «Сокола» Андрей Михнов. В ХЛЧ он играл за белорусскую «Юность» и польский «Тыхы».