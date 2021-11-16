«Куньлунь» на выезде одолел «Нефтехимик», «Авангард» уступил «Ак Барсу»
«Ак Барс» минимально обыграл «Спартак», «Салават Юлаев» выиграл у «Торпедо»
ХК «Сочи» уверенно выиграл у «Барыса»
Фото: КХЛ
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» – «Ак Барс» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Дыняк, 14:35
Вратари: Красиков – Билялов
ХК «Сочи» – «Барыс» 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 Николаев (Александров, Жабреев), 16:13
2:0 Мельниченко (Лайпон, Бакош), 18:15
3:0 Гордин (Авершин, Глотов), 23:40
3:1 Волк (Старченко, Диц), 32:01, ГБ
3:2 Старченко (Куник, Шалапов), 36:46
4:2 Лайпон (Мельниченко, Якс), 45:46
5:2 Мищенко (Николаев, Гараев), 53:13, ГБ
Вратари: Хелльберг – Ортио
«Торпедо» – «Салават Юлаев» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Маннинен (Гранлунд, Ларсен), 08:42, ГБ
0:2 Маннинен (Кулёмин, Шмелёв), 55:09
Вратари: Тихомиров – Метсола
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