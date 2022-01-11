«Ак Барс» обыграл СКА и стал третьим клубом, оформившим выход в плей-офф
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» – «Северсталь» 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Попов (Смолин, Одетт), 15:02
1:1 Морозов (Стенквист, Тимашов), 32:17
1:2 Вовченко (Хохлов, Подъяпольский), 40:53
2:2 Зинченко (Одетт, Аалтонен), 59:50, ГБ
2:3 Гуслистов (Хохлов), 60:41
Вратари: Сапрыкин – Подъяпольский
«Динамо» Москва – «Йокерит» 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Шайбы:
1:0 Ведин (Петерссон, Шипачёв), 26:58, ГБ
1:1 Енсен (Хольм, Шрёдер), 31:37, ГБ
1:2 Лескинен (О Нилл), 48:23
2:2 Клинкхаммер (Линдберг, Шипачёв), 52:30
2:3 Бьернинен (Меньшиков, Скленичка), 58:35
Вратари: Бочаров – Линдбек
СКА – «Ак Барс» 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Линдхольм (Уил), 03:13
1:1 Гусев (Воробьёв, Моисеев), 08:43
1:2 Дыняк (Галимов, Рукавишников), 19:11
1:3 Уил, 59:28, ПВ
Вратари: Юханссон – Бобков
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