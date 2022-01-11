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03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:1 2-й период
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован

«Ак Барс» обыграл СКА и стал третьим клубом, оформившим выход в плей-офф

«Северсталь» в овертайме вырвал победу у «Северстали», «Йокерит» выиграл у московского «Динамо»
Хоккей КХЛ
11 января 22:26
«Ак Барс» обыграл СКА и стал третьим клубом, оформившим выход в плей-офф
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Северсталь» 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Попов (Смолин, Одетт), 15:02

1:1 Морозов (Стенквист, Тимашов), 32:17

1:2 Вовченко (Хохлов, Подъяпольский), 40:53

2:2 Зинченко (Одетт, Аалтонен), 59:50, ГБ

2:3 Гуслистов (Хохлов), 60:41

Вратари: Сапрыкин – Подъяпольский

 

«Динамо» Москва – «Йокерит» 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы:

1:0 Ведин (Петерссон, Шипачёв), 26:58, ГБ

1:1 Енсен (Хольм, Шрёдер), 31:37, ГБ

1:2 Лескинен (О Нилл), 48:23

2:2 Клинкхаммер (Линдберг, Шипачёв), 52:30

2:3 Бьернинен (Меньшиков, Скленичка), 58:35

Вратари: Бочаров – Линдбек

 

СКА – «Ак Барс» 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Линдхольм (Уил), 03:13

1:1 Гусев (Воробьёв, Моисеев), 08:43

1:2 Дыняк (Галимов, Рукавишников), 19:11

1:3 Уил, 59:28, ПВ

Вратари: Юханссон – Бобков

Карен Агабекян
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Теги

Ак Барс СКА (хоккей) Динамо Мск Йокерит Северсталь Витязь

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