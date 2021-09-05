«Ак Барс» проиграл «Торпедо», «Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Металлург» Мг – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
1:0 Лилья (Михайлис, Волк) – 41
1:1 Карпов (Хультстрем) – 45
1:2 Чибисов (Пашнин) – 58
Вратари: Ортио 31/33 – Олкинуора 26/27.
«Автомобилист» – «Салават Юлаев» – 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
0:1 Хартикайнен (Маннинен, Гранлунд) – 1
0:2 Кадейкин (Шмелев) – 6
1:2 Макеев (Шумаков) – 26
1:3 Маннинен (Ларсен, Гранлунд) – 27
1:4 Плэтт (Санников, Панин) – 28
2:4 Да Коста (Зборовский) – 33
Вратари: Зинченко 9/9, Шикин 12/16 – Метсола 27/29.
Северсталь – «Динамо» Минск – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
0:1 Бенгтссон (Граовац) – 1
0:2 Мосалев (Граовац, Теденбю) – 4
1:2 Вовченко (Морозов, Лишка) – 9
1:3 Усов (Демков) – 30
1:4 Буйницкий ()– 58
«Ак Барс» – «Торпедо» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
0:1 Пайгин (Мартынов, Миле) – 2
0:2 Агостино (Гривик) – 46
0:3 Ураков (Шенфельд, Леннстрем) – 47
1:3 Кагарлицкий ()– 50
«Динамо» Москва – Сибирь – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 Шипачев (Сергеев) – 11
2:0 Шипачев (Миронов, Петунин) – 13
3:0 Рашевский (Петунин) – 39
4:0 Чебыкин (Игумнов, Ефремов) – 58
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