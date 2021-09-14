Шары у парня не стальные. В КХЛ игрока оштрафуют за удар клюшкой между ног
«Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Сочи», «Барыс» нанес поражение ЦСКА
«Автомобилист» не заметил на льду «Куньлунь»
«Ак Барс» / Фото - ak-bars.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Динамо» 3:5 (1:0, 1:1, 1:4)
1:0 Ушенин Вяч. (Ушенин Вл., Мозик), 18:49, ГБ
1:1 Рашевский Дмитрий (Клинкхаммер, Бойков), 21:09
2:1 Верба (Кестнер, Меньшиков), 29:30
2:2 Галиев (Шипачев), 47:15
2:3 Рашевский (Шипачев), 50:16, ГБ
3:3 Верба (Фазылзянов, Обидин), 57:16, ГБ
3:4 Чебыкин (Игумнов, Сергеев), 58:49
3:5 Шипачев, 59:49
Вратари: Налимов – Бочаров
«Йокерит» – «Локомотив» 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 Норман (Линдбом, Савинайнен), 14:58
2:0 Йоэнсуу (Бьернинен, О Нилл), 58:56
Вратари: Линдбек - Паскуале
ЦСКА – «Барыс» 3:6 (2:0, 0:1, 1:2)
1:0 Нестеров (Слепышев, Плотников), 10:13, ГБ
2:0 Слепышев, 12:12
2:1 Волк (Мартинссон, Лилья), 30:25
2:2 Берглунд (Савицкий, Асетов), 41:46
2:3 Диц (Савицкий, Михайлис), 42:25, ГБ
2:4 Диц (Михайлис), 43:34, ГБ
3:4 Гуськов (Валльмарк, Нестеров), 44;28, ГБ
3:5 Асетов (Альсинг, Мартинссон), 50:54
3:6 Лилья (Волк), 59:59, ПВ
Вратари: Рейдеборн - Бояркин (Ортио)
«Динамо» Рига – «Торпедо» 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
1:0 Пуарье (Шинкарук), 26:39
2:0 Карьялайнен (Гормли), 30:08
2:1 Чехович (Жафяров), 52:59
Вратари: Матссон – Мурыгин
«Куньлунь» – «Автомобилист» 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
0:1 Щемеров (Бочаров), 10:17
1:1 Локхарт (Николлс), 14:51, ГБ
1:2 Да Коста (Блэкер, Спунер), 23:19, ГБ
1:3 Принс (Спунер), 43:20
1:4 Жукенов (Хрипунов, Трямкин), 46:10
1:5 Романцев (Принс, Куликов), 59:18
Вратари: Лазушин – Шикин
«Витязь» – «Трактор» 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
1:0 Малыхин (Оямяки, Кемиляйнен), 05:39, ГБ
2:0 Яремчук (Лямин), 15:25
2:1 Седлак (Телегин, Тертышный), 24:10
2:2 Пулккинен (Бывальцев), 38:27
2:3 Яруллин (Пулккинен, Калинин), 53:24, ГБ
3:3 Одетт (Кемиляйнен), 55:33, ГБ
3:4 Яруллин (Ткачев), 58:46
Вратари: Ежов – Вилл
ХК «Сочи» – «Ак Барс» 2:3 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0;1)
1:0 Николаев (Жабреев, Балдаев), 15:09
1:1 Лукоянов (Глухов, Журавлев), 21:40
2:1 Глотов (Петьков), 56:09
2:2 Кэмпфер (Петров), 59:24
2:3 Кэмпфер, 65:00, ШБ
Вратари: Хелльберг – Билялов
«Спартак» – СКА 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
0:1 Бурдасов (Кузьменко), 22:14
0:2 Марченко (Фальковский), 36:56, ГБ
Вратари: Данск – Юханссон
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