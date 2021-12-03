«Ак Барс» выиграл у «Авангарда» и другие результаты
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Витязь» – «Динамо» Мн 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
1:0 Оямяки (Одетт, Ежов), 02:43, ГБ
1:1 Бек (Стремвалль, Альмквист), 20:52
2:1 Рассказов (Старков, Володин), 22:28
2:2 Стремвалль (Бек), 29:47
2:3 Теденбю (Мосалев), 48:20
2:4 Воронин (Теденбю), 55:36
2:5 Воронин, 59:24, ПВ
Вратари: Ежов – Рыбар
СКА – «Йокерит» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 Бурдасов (Пыленков, Воробьев), 06:31
1:1 Юнттила (Лескинен), 26:11
2:1 Моисеев (Кузьменко, Воробьев), 27:19
3:1 Кузьменко, 55:27
Вратари: Юханссон – Ювонен
«Авангард» – «Ак Барс» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
0:1 Галимов (Рукавишников, Дыняк), 30:06
0:2 Кэмпфер (Линдхольм, Панюков), 43:21
0:3 Глухов (Лукоянов), 48:16
1:3 Сошников (Телегин, Прохоркин), 54:31, ГБ
Вратари: Грубец – Билялов.
Комментарии 0