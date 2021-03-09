«Анахайм» в напряженном матче дожал «Лос-Анджелес», «Ванкувер» в серии буллитов одолел «Монреаль»
«Сан-Хосе» в овертайме победил «Сент-Луис»
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Миккола (Тарасенко, О'Райлли) 04:16
1:1 Власик (Донато, Марло) 27:00
1:2 Шенн (Перрон, О'Райлли) 39:06 ГБ
2:2 Кутюр (Донато, Балцерс) 47:58 ГБ
3:2 Кейн (Карлссон) 60:41
Вратари: Дубник — Хуссо
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 6:5 (2:1, 3:2, 0:2, 1:0)
1:0 Шаттенкирк (Лундстрем) – 2
1:1 Кемпе (Мур, Лизотт) – 9
2:1 Ракелль (Гецлаф, Комтуа) – 16
2:2 Браун (Грундстрем, Копитар) – 21
3:2 Хаттон (Ракелль, Комтуа) – 28
4:2 Сильверберг (Ларссон, Хенрик) – 34
4:3 Кемпе (Даути, Копитар) – 36
5:3 Ракелль (Комтуа) – 38
5:4 Атанасиу ()– 41
5:5 Кемпе (Руа, Даути) – 57
6:5 Хенрик (Шаттенкирк, Зеграс) – 63
Вратари: Гибсон 21/26 – Петерсен 19/25.
«Ванкувер» – «Монреаль» – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам – 1:0)
0:1Петри (Котканиеми, Татар) – 4
1:1 Годетт (Хьюз, Хорват) – 59
Вратари: Демко 29/30 – Прайс 28/29.
«Колорадо» — «Аризона» — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Брассар (Келлер, Экман-Ларссон) 04:54 ГБ
0:2 Чикран (Келлер, Голигоски) 15:17
1:2 Ничушкин (Кадри, Грейвз) 29:31
2:2 Бураковски (Жирар, Рантанен) 34:52 ГБ
2:3 Ларссон (Экман-Ларссон, Кессел) 44:06
Вратари : Грубер – Кемпер
«Миннесота» — «Вегас» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Фиала (Раск), 10:51
2:0 Бродин (пЭрикссон Эк, Фолиньо), 59:54, ПВ
Вратари: Кяхкенен — Флери (58:04 — 59:16, 59:25 — 59:54).
«Эдмонтон» – «Оттава» – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
0:1 Дадонов (Зайцев, Шабо) – 0
1:1 Ямамото (Макдэвид, Нерс) – 7
2:1 Чейссон (Коскинен, Макдэвид) – 26
3:1 Драйзайтль (Бэрри, Террис) – 34
3:2 Штюцле (Уайт, Шабо) – 37
Вратари: Коскинен 26/28 – Даккор 34/37
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