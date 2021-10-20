«Авангард» одержал шестую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»
«Торпедо» - «Авангард» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайбу забросил:
0:1 Грицюк (Жарков, Дергачев), 30:29
Вратари: Мурыгин - Грубец
ХК «Сочи» - «Автомобилист» - 6:7 ОТ (3:2, 2:3, 1:1, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Алиев (Балдаев, Камалов), 03:02
2:0 Мищенко (Феоктистов, Бабенко), 05:29
2:1 Овчинников (Да Коста, Зборовский), 09:10
2:2 Блэкер (Трямкин, Куликов), 11:39
3:2 Гараев (Глотов, Камалов), 14:32
3:3 Шумаков (Да Коста, Гуркин), 20:50, ГБ
3:4 Гуркин (Шумаков, Да Коста), 24:08, ГБ
4:4 Гараев (Николаев), 30:29
5:4 Глотов (Мищенко), 35:16
5:5 Кормье (Спунер, Мэйсек), 39:42, ГБ
5:6 Хрипунов (Кормье), 47:35
6:6 Глотов (Феоктистов), 54:37
6:7 Шумаков (Блэкер), 64:52
Вратари: Третьяк (Хелльберг, 24:08) - Галкин (Шикин, 05:29)
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