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«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»

«Трактор» победил «Локомотив», ЦСКА одолел «Йокерит»
Хоккей КХЛ
26 ноября 22:50
«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
Фото: hc-avto.ru

«Адмирал» – «Автомобилист» – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайбы забросили:

0:1 Макеев (Шумаков, Куликов) – 08:02 

0:2 Макеев (Спунер, Принс) – 20:55 

0:3 Кормье – 27:03 

1:3 Индрашис (Шулак, Шевченко) – 36:02 ГБ 

1:4 Макеев (Шумаков, Гуркин) – 54:04 

1:5 Бочаров (Кормье) – 59:14 

Вратари: Налимов (Серебряков) – Шикин 

«Сибирь» – «Авангард» – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) 

Шайбы забросили: 

0:1 Грицюк (Каски), 02:50 

0:2 Каски (Найт, Сошников), 07:05, ГБ 

1:2 Голубев (Мерфи, Йокипакка), 16:18 

2:2 Шор (Мерфи, Сетдиков), 18:06 

3:2 Кручинин (Сетдиков), 27:45 

3:3 Цегларик (Емелин), 38:20 

4:3 Мерфи (Чесалин, Литовченко), 50:47 

4:4 Шарипзянов (Найт), 55:46 

5:4 Коротков, 59:40 

Вратари: Сятери – Грубец 

«Локомотив» – «Трактор» – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0;1, 0:1) 

Шайбы забросили: 

1:0 Иванов, 06:58, ГМ 

1:1 Кравцов (Яруллин, Бывальцев), 59:15 

1:2 Бэйлен (Тертышный, Седлак), 63:24 

Вратари: Паскуале – Вилл 

«Йокерит» – ЦСКА – 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0;1) 

Шайбы забросили: 

0:1 Плотников (Слепышев, Григоренко), 07:50, ГБ 

1:1 Савинайнен (Енсен, О Нилл), 24:37 

2:1 Савинайнен (Енсен, О Нилл), 31:18 

2:2 Андронов, 46:19 

2:3 Слепышев (Григоренко), 62:08 

Вратари: Линдбек – Федотов

Рене Тер Велде
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Теги

Автомобилист Йокерит ЦСКА Локомотив Адмирал Трактор Сибирь Авангард

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