«Автомобилист» уверенно обыграл «Адмирал», «Авангард» проиграл «Сибири»
«Адмирал» – «Автомобилист» – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Шайбы забросили:
0:1 Макеев (Шумаков, Куликов) – 08:02
0:2 Макеев (Спунер, Принс) – 20:55
0:3 Кормье – 27:03
1:3 Индрашис (Шулак, Шевченко) – 36:02 ГБ
1:4 Макеев (Шумаков, Гуркин) – 54:04
1:5 Бочаров (Кормье) – 59:14
Вратари: Налимов (Серебряков) – Шикин
«Сибирь» – «Авангард» – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Шайбы забросили:
0:1 Грицюк (Каски), 02:50
0:2 Каски (Найт, Сошников), 07:05, ГБ
1:2 Голубев (Мерфи, Йокипакка), 16:18
2:2 Шор (Мерфи, Сетдиков), 18:06
3:2 Кручинин (Сетдиков), 27:45
3:3 Цегларик (Емелин), 38:20
4:3 Мерфи (Чесалин, Литовченко), 50:47
4:4 Шарипзянов (Найт), 55:46
5:4 Коротков, 59:40
Вратари: Сятери – Грубец
«Локомотив» – «Трактор» – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0;1, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Иванов, 06:58, ГМ
1:1 Кравцов (Яруллин, Бывальцев), 59:15
1:2 Бэйлен (Тертышный, Седлак), 63:24
Вратари: Паскуале – Вилл
«Йокерит» – ЦСКА – 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0;1)
Шайбы забросили:
0:1 Плотников (Слепышев, Григоренко), 07:50, ГБ
1:1 Савинайнен (Енсен, О Нилл), 24:37
2:1 Савинайнен (Енсен, О Нилл), 31:18
2:2 Андронов, 46:19
2:3 Слепышев (Григоренко), 62:08
Вратари: Линдбек – Федотов
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