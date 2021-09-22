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«Автомобилист» забросил семь шайб минскому «Динамо», «Металлург» в гостях обыграл «Сибирь»

«Витязь» прервал серию из семи поражений
Хоккей КХЛ
22:25
«Автомобилист» забросил семь шайб минскому «Динамо», «Металлург» в гостях обыграл «Сибирь»
Фото: rsport.ria.ru

«Сибирь» – «Металлург» Мг – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Никонцев, 26:06, ГМ

0:2 Чибисов (Кошелев), 32:44

0:3 Коростелев (Карпов), 36:20, ГБ

1:3 Кручинин (Ефремов, Демидов), 57:22, ГБ

Вратари: Красоткин – Олкинуора

«Автомобилист» – «Динамо» Мн – 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Шайбы забросили:

0:1 Суворов (Крейчик, Буйницкий), 02:04

1:1 Шумаков (Макеев), 04:10

2:1 Трямкин, 10:15

3:1 Куликов (Бочаров), 12:54

3:2 Кемпе (Стремвалль), 20:21

3:3 Теденбю (Еременко, Крейчик), 24:18, ГБ

4:3 Шумаков (Зборовский, Да Коста), 30:35

5:3 Мэйсек (Спунер, Гуркин), 33:12

6:3 Гуркин (Макеев), 48:28, ГБ

7:3 Щемеров (Бочаров, Куликов), 53:43

Вратари: Шикин (Галкин, 24:18) – Колосов

«Локомотив» – «Витязь» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Оямяки (Аалтонен, Одетт), 06:41, ГБ

0:2 Яремчук (Индрашис, Малыхин), 21:50

1:2 Каюмов (Марченко, Алексеев), 29:30, ГБ

1:3 Оямяки (Одетт), 33:55

2:3 Рафиков (Шалунов, Алексеев), 53:50

Вратари: Паскуале – Ежов

«Торпедо» – «Йокерит» – 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Шайбы забросили:

1:0 Агостино, 03:19

1:1 Линдбом (Кивисте, Турунен), 17:35

1:2 Норман (О'Нилл, Шредер), 46:06, ГБ

2:2 Мартынов, 48:29

2:3 О'Нилл (Бьернинен, Хольм), 59:29

2:4 Пакаринен (Кивисте, Савинайнен), 59:57, ПВ

Вратари: Тихомиров – Линдбек

Рене Тер Велде
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Теги

Металлург Мг Сибирь Автомобилист Динамо Мн Торпедо Йокерит Витязь Локомотив

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