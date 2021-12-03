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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс 3:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс 1:2 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Бостон Брюинс 0:2 Окончен
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04:30 Аризона Койотис - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
20:00 Флорида Пантерс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

«Айлендерс» потерпели девятое поражение кряду, «Флорида» выиграла у «Баффало» в матче с 11-ю шайбами

«Чикаго» обыграл «Вашингтон» в серии буллитов
Хоккей НХЛ
08:32
«Айлендерс» потерпели девятое поражение кряду, «Флорида» выиграла у «Баффало» в матче с 11-ю шайбами
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Вашингтон» – «Чикаго» 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)

Шайбы:
0:1 Дебринкат (Кейн, Джонс) – 19:00
1:1 Дауд (Хагелин, Хэтавэй) – 21:10
1:2 Кубалик (Дебринкат, Дак) – 32:57 ГБ
2:2 Кузнецов (Овечкин) – 37:31
3:2 Хэтавэй (Дауд) – 40:57
3:3 Джонс (Славин, Маккейб) – 51:56
3:4 Кейн – 65:00 Б

Вратари: Самсонов – Флери.

«Каролина» – «Оттава» 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Шайбы:
0:1 Форментон (Эннис) – 02:43
0:2 Форментон (Эннис, Зуб) – 49:05
1:2 Теравайнен (Ахо, Славин) – 52:02 ГБ
2:2 Свечников (Джарвис, Ахо) – 53:47
2:3 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 54:06

Вратари: Андерсен – Форсберг.

«Монреаль» – «Колорадо» 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы:
0:1 Ничушкин (О'Коннор) – 23:11 ГМ
1:1 Широ (Кофилд, Армиа) – 26:51 ГБ
1:2 Макар (Жирар, Маккиннон) – 35:49
1:3 Бураковски (Ничушкин, Кадри) – 42:31
1:4 Ландеског (Рантанен, Тэйвз) – 57:11

Вратари: Аллен – Йоханссон.

«Тампа–Бэй» – «Сент–Луис» 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Шайбы:
1:0 Палат (Колтон, Стэмкос) – 07:16
1:1 Саад (Томас, Перунович) – 34:07 ГБ
2:1 Сирелли (Киллорн, Хедман) – 44:26 ГБ
2:2 Бучневич (Перунович, Томас) – 47:16 ГБ
3:2 Хедман (Марун) – 48:09
4:2 Хедман – 50:29

Вратари: Василевский – Конин.

«Флорида» – «Баффало» 7:4 (0:3, 3:1, 4:0)

Шайбы:
0:1 Хиностроза (Далин, Икин) – 03:21
0:2 Козенс (Окпосо) – 07:41
0:3 Хиностроза (Козенс) – 14:25
1:3 Карлссон (Юбердо, Райнхарт) – 29:57
1:4 Миттельштадт (Асплунд, Йокихарью) – 31:16
2:4 Райнхарт (Карлссон, Юбердо) – 32:32
3:4 Экблад (Юбердо, Райнхарт) – 35:40
4:4 Экблад (Беннетт, Уигар) – 41:07 ГБ
5:4 Лунделль (Верхеги, Экблад) – 48:05
6:4 Юбердо (Райнхарт) – 58:37 ПВ
7:4 Лунделль (Верхеги, Уигар) – 59:55 ПВ

Вратари: Бобровский (Найт) – Луукконен.

«Айлендерс» – «Сан–Хосе» 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 Барзал (Грин, Мэйфилд) – 01:04
1:1 Бонино (Дален, Майер) – 09:10
1:2 Карлссон – 60:39

Вратари: Сорокин – Хилл.

«Миннесота» – «Нью–Джерси» 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Шайбы:
1:0 Капризов (Хартман, Кахконен) – 08:49
2:0 Питлик (Раск) – 11:09
3:0 Капризов (Цуккарелло, Голигоски) – 22:28
3:1 Грэйвз (Хэмилтон, Маклауд) – 22:52
3:2 Татар (Хэмилтон) – 27:40
4:2 Куликов (Хартман, Капризов) – 30:27
5:2 Хартман (Голигоски) – 56:05

Вратари: Кахконен – Блэквуд.

«Нэшвилл» – «Бостон» 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы:
0:1 Дебраск (Смит, Койл) – 14:38 ГБ
0:2 Карло (Хаула) – 20:30

Вратари: Риттих – Суэймэн.

«Даллас» – «Коламбус» 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы:
1:0 Робертсон (Павелски, Хаканпаа) – 01:08
1:1 Дженнер – 06:53
1:2 Тексье (Буквист, Гавриков) – 21:25
2:2 Сегин (Хаканпаа, Факса) – 36:25
3:2 Робертсон (Павелски, Сутер) – 37:14

Вратари: Эттинджер – Тарасов.

«Лос–Анджелес» – «Калгари» 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайбы:
1:0 Аяфалло (Эдлер, Арвидссон) – 04:30
1:1 Мэнджапани (Бэклунд, Ханифин) – 11:19 ГБ
1:2 Лучич (Мэнджапани, Килингтон) – 16:28 ГБ
1:3 Ткачук (Годро, Гудбрансон) – 24:54
2:3 Эдлер (Арвидссон, Дано) – 38:11

Вратари: Питерсен – Маркстрём.

Олег Шумейко-младший
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