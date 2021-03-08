«Барыс» сравнял счет в серии с «Магниткой»

Минское «Динамо» выиграло первый матч в серии со СКА













Фото: КХЛ КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» – «Металлург» 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Шайбы: 0:1 Прохоркин (Хольм, Голдобин), 03:33, ГБ 1:1 Фрэттин (Вароне, Панюков), 19:59, ГБ 1:2 Голдобин (Прохоркин, Пашнин), 24:03 2:2 Блэкер (Виделль), 26:58 3:2 Старченко (Михайлис, Волк), 52:38, ГБ 4:2 Панюков (п.в., Ортио), 59:20 Вратари: Ортио – Олкинуора. Счет в серии: 2:2

«Автомобилист» – «Авангард» 4:3 2 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Трямкин (Белоусов, Куликов), 06:11 2:0 Мэйсек (Дацюк, Макеев), 18:34, ГБ 2:1 Ковальчук (Береглазов, Шарипзянов), 30:07 3:1 Мэйсек (Дацюк), 34:06 3:2 Буше (Толчинский, Каски), 56:48, ГБ 3:3 Секач (Найт, Толчинский), 57:43, ГБ 3:4 Ковалчьук (Стась, Толчинский), 88:06 Вратари: Коварж – Бобков Счет в серии: 1:3

«Северсталь» – «Динамо» Москва 2:5 (0:2, 1:2, 0:2) Шайбы: 0:1 Сергеев (Чайковски, Шипачев), 11:03 0:2 Сергеев, 15:15, ГБ 1:2 Морозов (Алексеев), 20:29 2:2 Кодола (Лалонд), 21:11 2:3 Сергеев (Шипачев, Кагарлицкий), 31:41 2:4 Яшкин (Шипачев, Сергеев), 58:43, ПВ 2:5 Пяярви (Зайцев), 59:39 Вратари: Шугаев – Бочаров Счет в серии: 1:3

«Динамо» Минск – СКА 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 Кузьменко (Бенгтссон), 17:25 1:1 Демков (Менелл, Принс), 23:45, ГБ 2:1 Мосалев, 46:32 Вратари: Фурх – Самонов Счет в серии: 1:3



Карен Агабекян