«Трактор» выиграл 8-й матч подряд, «Барыс» обыграл СКА в серии буллитов
«Барыс» в серии буллитов переиграл минское «Динамо», СКА разгромил «Нефтехимик»
«Торпедо» минимально одолело «Салават Юлаев»
«Барыс» – «Динамо» Мн / Фото - prosports.kzКХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Динамо» Мн 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 Вей (Юрчо), 05:06, ГБ
1:1 Сапего (Альмквист, Бек), 09:51
1:2 Граовац (Крейчик, Варфоломеев), 15:26, ГБ
2:2 Михайлис (Волк, Старченко), 36:28, ГБ
3:2 Вей, 65:00, ПБ
Вратари: Бояркин – Рыбар
«Салават Юлаев» – «Торпедо» 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 Жафяров (Пайгин, Тянулин), 48:46
Вратари: Метсола – Кочетков
«Нефтехимик» – СКА 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)
1:0 Попов (Секстон, Галимов), 04:00
1:1 Марченко (Бардаков, Камалов), 10:51
1:2 Марченко (Бардаков), 14:19
1:3 Грязнов (Гусев, Мичков), 22:45
1:4 Бурдасов (Гусев), 33:08, ГБ
1:5 Кузьменко (Бурдасов, Гусев), 36:12, ГБ
1:6 Гусев (Воробьев, Мичков), 44:52
1:7 Бардаков (Морозов, Марченко), 47:51
1:8 Кузьменко (Кемппайнен, Фантенберг), 53:58
2:8 Хафизов, 57:13, ГБ
Вратари: Судницин (Туохимаа, 47:51) – Николаев
«Ак Барс» – «Динамо» Р 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
0:1 Мейя (Червени, Зиле), 15:48, ГБ
1:1 Уил (Петров, Тарасов), 30:41
1:2 Дарзиньш, 46:42
2:2 Тарасов (Уил), 51:53
3:2 Зарипов, 53:08
4:2 Воронков (Лукоянов), 54:17
Вратари: Билялов – Гудачек
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