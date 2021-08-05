«Белый Барс» начал предсезонную подготовку

На базу в Терезино прибыло 40 хоккеистов

фото - ХК "Белый Барс"

«Белый Барс» объявил о начале предсезонной подготовки. 3 августа хоккеисты и тренерский штаб прибыли в Центр олимпийской подготовки в с.м.т. Терезино, где пройдет тренировочный сбор.

Стоит отметить, что участие на этом этапе подготовки к новому сезону 2021-2022 принимают две команды «Белого Барса» – взрослая и юниорская. Всего на базе в Терезино сейчас находятся 40 хоккеистов.

Подготовкой спортсменов занимаются – Константин Буценко, Александр Бобкин, Виталий Литвиненко и Валентин Кузьменко.

Хоккеисты прошли медицинский осмотр и уже работают на «земле».

Недавно к тренировочному процессу вернулся «Краматорск».