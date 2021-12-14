МЧМ-2022 по хоккею может пройти при пустых трибунах
Без россиян и финнов. Американский журналист спрогнозировал тройку призеров МЧМ-2022
Эксперт уверен, что первая позиция снова будет за канадцами
Фото: NHL.com
Журналист авторитетного издания The Athletic Скотт Уилер в Twitter
спрогнозировал итоги молодежного чемпионата мира-2022 в Эдмонтоне (Канада).
Группа A:
1. Канада
2. Финляндия
3. Чехия
4. Германия
5. Австрия
Группа B:
1. Швеция
2. США
3. Россия
4. Словакия
5. Швейцария
Четвертьфиналы:
Канада – Словакия
Финляндия – Россия
Швеция – Германия
США – Чехия
Полуфиналы:
Канада – США
Швеция – Финляндия
Призеры:
3. США
2. Швеция
1. Канада
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