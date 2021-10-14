«Сокол» с дублем Елисеенко разгромил «Белый Барс»
Буценко – о поражении 1:9: «Это только начало понимания игры»
«Белый Барс» пока не выиграл ни одного матча в сезоне
Фото: УХЛ
Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал поражение от «Сокола» (1:9) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба:
«Для наших молодых игроков сегодня были отрезки игры, в которых они пытались выполнять наши задачи. Но это только начало понимания игры. Будем работать дальше.
Также хотим отметить дебют наших воспитанников из Белой Церкви – Артема Ищенко и Дмитрия Шевчука во взрослом хоккее!»
«Белый Барс» проиграл все матчи в сезоне и находится на последнем месте в турнирной таблице – единственна позиция, которая не дает путевку в плей-офф.
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