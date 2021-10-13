«Сокол» с дублем Елисеенко разгромил «Белый Барс»

Шайбой престижа у «барсов» отметился Удовиченко

Фото: УХЛ

Сегодня, 13 октября, в Белой Церкви 9-й тур Украинской хоккейной лиги продолжили «Белый Барс» и «Сокол».

Первый период команды провели активно, что сходу отобразилось на количестве удалений – команды за первые 20 минут встречи по 3 раза побывали на лавке штрафников, но реализовать свое преимущество удалось только гостям. Егор Кузьменко в большинстве распечатал ворота Василия Полгородника, открыв счет. Под завесу встречи «Сокол» разыгрался и отправил шайбу в раздевалку «барсам» – 2:0 на табло установил Антон Елисеенко.

Еще более удачной для «Сокола» вышла вторая двадцатиминутка. Сначала дубль оформил Антон Елисеенко, а затем по разу отличились Андрей Алексеев, Андрей Михнов, Алексей Платонов и Михаил Симчук, сделав счет 7:0 в свою пользу.

На старте третьего периода команды обменялись шайбами – на гол Дениса Гончаренко ответил Андрей Удовиченко. Под завесу встречи Андрей Смирнов сделал счет на табло 9:1, записав на свой счет 50-й гол «Сокола» в сезоне.

«Белый Барс» – «Сокол» 1:9 (0:2, 0:5, 1:2)

Шайбы:

0:1 Кузьменко (Рубан, Михнов, больш.), 18:08;

0:2 Елисеенко (Смирнов, Нименко), 19:48;

0:3 Елисеенко (Нименко, Алексеев), 21:04;

0:4 Алексеев (Павленко, Тихомиров), 26:37;

0:5 Михнов (Кузьменко, Нименко), 32:24;

0:6 Платонов (Кузьменко, Рубан), 36:10;

0:7 Симчук (Коржилецкий, Васильев), 38:40;

0:8 Гончаренко (Смирнов, Логач), 42:33;

1:8 Удовиченко (Киселев), 46:23;

1:9 Смирнов (Андрющенко, Павленко), 54:54;

«Белый Барс»: Полгородник (Сушак); Дахновский - Грицюк, Козловский - Гребеник (А), Киселёв - Собко, Ищенко - Шевчук; Попережай - Куцевич (К) - Бородай, Койда - Брага - Удовиченко, Грабовецкий - Собченко - Бойко, Баглай - Фурсенко - Трошкин.

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян); Логач - Мажуга, Хайруллов - Платонов, Сушков - Алексеев, Пономаренко; Коржилецкий - Симчук - Васильев, Рубан - Кузьменко - Михнов, Андрущенко - Тихомиров - Павленко, Елисеенко - Смирнов - Нименко.