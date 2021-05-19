Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 3
Сейчас 2
Сегодня 3
Завтра 3
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:1 Окончен
Хоккей (2 события из 3) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 3-й период
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 2-й период
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 3-й период
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 2-й период
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован

Чемпионат мира по хоккею. Сохранит ли Финляндия титул?

21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею
Хоккей Прогнозы
19 мая 14:38
Чемпионат мира по хоккею. Сохранит ли Финляндия титул?

21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею, в котором примут участие 16 сильнейших национальных команд. Турнир должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии был перенесен. Кроме того, было решено проводить матчи лишь в Латвии, хотя изначально страна должна была проводить чемпионат совместно с Беларусью.

Формат же остался без изменений. Участники будут разбиты на две группы по восемь сборных. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, последние места отправляются играть в первый дивизион.

Группа А: Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, Россия, Белоруссия

Группа В: Финляндия, Канада, США, Германия, Латвия, Норвегия, Германия, Казахстан

Напомним, что действующими чемпионами являются финны, также основными претендентами на победу считаются Швеция, США и Канада. А вот шансы России, которая недавно разгромно уступила чехам (0:4), серьезно уменьшились. Та же Канада, кстати, отправилась на турнир без своих суперзвезд, но с сильной молодежью. Свою силу команда должна показать в матче против США. Сейчас, по оценкам аналитиков Parimatch, у канадцев 42% на победу против 58 у сборной США.

Чемпионат пройдет в формате «пузыря» без допуска болельщиков. Хотя, в случае улучшения эпидемиологической обстановки в столице Латвии, возможно, определенное количество зрителей все же могут пустить на трибуны.

Известен также и размер призового фонда. Он составляет около 5 миллионов долларов. Победитель получает 700 тысяч, серебряный призер - 650 тысяч, бронзовый призер - около 600 тысяч долларов.

Финал чемпионата мира состоится 6 июня.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Хоккей

Cостав всех групп хоккейной Лиги чемпионов
Cостав всех групп хоккейной Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 мая 20:14
Жеребьевка хоккейной лиги чемпионов. Видео трансляция
Жеребьевка хоккейной лиги чемпионов. Видео трансляция
Лига чемпионов
19 мая 19:28
Определились соперники «Донбасса» в групповом раунде хоккейной Лиги чемпионов
Определились соперники «Донбасса» в групповом раунде хоккейной Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 мая 19:20
«Все вы такие!». Игрок НХЛ показал неприличный жест после того, как с ним отказались драться
Тема дня
«Все вы такие!». Игрок НХЛ показал неприличный жест после того, как с ним отказались драться
НХЛ
19 мая 17:26
Чемпионат мира по хоккею. Сохранит ли Финляндия титул?
Чемпионат мира по хоккею. Сохранит ли Финляндия титул?
Прогнозы
19 мая 14:38
Как развивался и чего достиг чемпионат Украины по хоккею за 10 лет
Как развивался и чего достиг чемпионат Украины по хоккею за 10 лет
УХЛ
19 мая 14:25
Перед чемпионатом мира в сборной Италии 15 случаев заражения COVID-19
Перед чемпионатом мира в сборной Италии 15 случаев заражения COVID-19
Чемпионат мира
19 мая 13:59
Сборная Великобритании прилетит на чемпионат мира без главного тренера
Сборная Великобритании прилетит на чемпионат мира без главного тренера
Чемпионат мира
19 мая 13:42
Потенциальные соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов. Кто они такие?
Тема дня
Потенциальные соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов. Кто они такие?
Лига чемпионов
19 мая 13:00
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости