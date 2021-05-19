Чемпионат мира по хоккею. Сохранит ли Финляндия титул?

21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею

21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею, в котором примут участие 16 сильнейших национальных команд. Турнир должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии был перенесен. Кроме того, было решено проводить матчи лишь в Латвии, хотя изначально страна должна была проводить чемпионат совместно с Беларусью.

Формат же остался без изменений. Участники будут разбиты на две группы по восемь сборных. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, последние места отправляются играть в первый дивизион.

Группа А: Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, Россия, Белоруссия

Группа В: Финляндия, Канада, США, Германия, Латвия, Норвегия, Германия, Казахстан

Напомним, что действующими чемпионами являются финны, также основными претендентами на победу считаются Швеция, США и Канада. А вот шансы России, которая недавно разгромно уступила чехам (0:4), серьезно уменьшились. Та же Канада, кстати, отправилась на турнир без своих суперзвезд, но с сильной молодежью. Свою силу команда должна показать в матче против США. Сейчас, по оценкам аналитиков Parimatch, у канадцев 42% на победу против 58 у сборной США.

Чемпионат пройдет в формате «пузыря» без допуска болельщиков. Хотя, в случае улучшения эпидемиологической обстановки в столице Латвии, возможно, определенное количество зрителей все же могут пустить на трибуны.

Известен также и размер призового фонда. Он составляет около 5 миллионов долларов. Победитель получает 700 тысяч, серебряный призер - 650 тысяч, бронзовый призер - около 600 тысяч долларов.

Финал чемпионата мира состоится 6 июня.