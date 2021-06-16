Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
Чемпионы возвращаются. «Тампа» сравняла счет в серии
«Лайтнинг» не смогли выиграть оба домашних матча
Фото: twitter.com/TBLightning
НХЛ. Плей-офф. Полуфинал
«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Счет в серии: 1:1
Шайбы:
1:0 Пойнт (Савар, Кучеров), 8:58
1:1 Нелсон,13:30 ГБ
2:1 Палат (Хедман, Кучеров), 33:15
3:1 Рутта (Колман, Гудроу), 42:16
4:1 Хедман (Стэмкос, Кучеров), 49:17 ГБ
4:2 Барзэл (Ледди, Эберле), 56:44
Вратари: Василевский – Варламов, Сорокин
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