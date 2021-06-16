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Чемпионы возвращаются. «Тампа» сравняла счет в серии

«Лайтнинг» не смогли выиграть оба домашних матча
Хоккей НХЛ
07:41
Чемпионы возвращаются. «Тампа» сравняла счет в серии
Фото: twitter.com/TBLightning

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал

«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Счет в серии: 1:1

Шайбы:

1:0 Пойнт (Савар, Кучеров), 8:58

1:1 Нелсон,13:30 ГБ

2:1 Палат (Хедман, Кучеров), 33:15

3:1 Рутта (Колман, Гудроу), 42:16

4:1 Хедман (Стэмкос, Кучеров), 49:17 ГБ

4:2 Барзэл (Ледди, Эберле), 56:44

Вратари: Василевский – Варламов, Сорокин


Карен Агабекян
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Теги

Айлендерс – Тампа-Бэй Нью-Йорк Айлендерс Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг

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