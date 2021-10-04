Что нужно «Донбассу» для выхода в плей-офф и расклады в других группах ХЛЧ перед решающими матчами

Осталось сыграть два тура

Превью

Фото - Вадим Шамдан

5-6 и 12-13 октября пройдут заключительные матчи группового этапа хоккейной Лиги чемпионов. Результаты встреч 5 и 6 туров определят всех участников стадии плей-офф, первые матчи которой пройдут уже в ноябре.

XSPORT.ua представляет расклады в каждом из квартетов перед решающими противостояниями.

Группа G

Оставшиеся матчи

6 октября

«Донбасс» – «Клагенфурт»

«Руан» – «Рунгстед»

13 октября

«Клагенфурт» – «Донбасс»

«Рунгстед» – «Руан»

Начнем не по алфавиту, но с самой интересной группы для украинских болельщиков, в которой играет донецкий «Донбасс».

Перед двумя матчами против чемпиона Украины австрийский «Клагенфурт» уже практически гарантировал себе путевку в 1/8 финала. В матчах против «Донбасса» австрийцам достаточно набрать два очка, а при определенных раскладах – даже одного.

Для «Донбасса» идеальным вариантом являются две победы в основное время над австрийцами. В таком случае команда Павла Микульчика не будет зависеть от результатов конкурентов. Для выхода в плей-офф точно нужно выигрывать хотя бы один матч – два поражения, даже за пределами основного времени, точно не будут иметь ничего общего с проходом в 1/8 финала.

«Рунгстед», как и «Донбасс» тоже гарантированно выйдет в плей-офф, если выиграет в основное время оба матча у «Руана». Важны выделить то, что в случае двух побед в основное время «Рунгстеда» и «Донбасса», они оба выйдут в плей-офф, если же при равном количестве очков выше будет «Клагенфурт», то путевка в плей-офф достанется именно датчанам.

«Руан» – единственная команда квартета, которой даже две победы в основное время над «Рунгстедом» не могут гарантировать плей-офф. Чтобы опередить при таком раскладе «Донбасс», нужно, чтобы дончане потеряли очки с «Клагенфуртом». Австрийцев французы уже точно не обгонят.

Группа А

Оставшиеся матчи

6 октября

«Спарта» – «Бремерхавен»

ТПС – «Векше»

13 октября

«Бремерхавен» – «Спарта»

«Векше» – ТПС

В квартете А лидирует немецкий «Бремерхавен», которому для выхода в плей-офф нужно выиграть один из двух оставшихся матчей. Чтобы гарантированно стать первым, нужно побеждать в обеих встречах, хотя булет достаточно и одной победы, а также осечки «Векше» в противостоянии с ТПС.

Имея одинаковое количество очков, «Спарта» и «Векше» с математической точки зрения имеют равные шансы пройти в плей-офф, однако в двух последних турах шведам предстоит играть с аутсайдером – ТПС, – а чехам предстоят встречи с «Бремерхавеном».

ТПС в плей-офф выведет только чудо – две победы в основное время над «Векше» и два поражения «Спарты» в основные 60 минут от «Бремерхавена».

Группа B

Оставшиеся матчи

5 октября

ХИФК – «Фрелунда»

«Млада Болеслав» – «Цюрих»

12 октября

«Фрелунда» – ХИФК

«Цюрих» – «Млада Болеслав»

В группе B лидируют «Фрелунда» и ХИФК перед двумя очными матчами. В зависимости от результатов этих игр, обе команды могут как финишировать первыми, так и вовсе остаться без плей-офф, поскольку имеющий на дочко меньше «Цюрих» в заключительных турах дважды сыграет против потерявшей даже теоретические шансы на 1/8 финала «Млады Болеслав».

Группа C

Оставшиеся матчи

6 октября

«Лозанна» – «Адлер Мангейм»

«Лукко» – «Кардифф»

13 октября

«Адлер Мангейм» – «Лозанна»

«Кардифф» – «Лукко»

Одна из самых интересных ситуаций после четырех туров сложилась в группе C. Здесь лидирующие «Адлер Мангейм» и «Лукко» в двух последних матчах сыграют против аутсайдеров – «Лозанны» и «Кардиффа». Однако ситуация может повернуться таким образом, что команды поменяются местами, но для этого «Лозанне» и «Кардиффу» нужно одерживать по две победы.

«Мангейму» для выхода в плей-офф будет достаточно победить в основное время уже в первом матче, такая же история и у «Лукко», у которой есть преимущество по личным встречам над «Лозанной».

Группа D

Оставшиеся матчи

5 октября

«Мюнхен» – «Цуг»

«Сондерюйске» – «Регле»

12 октября

«Цуг» – «Мюнхен»

«Регле» – «Сондерюйске»

В квартете D на выход в плей-офф претендуют три команды, но самая благоприятная ситуация у шведского «Регле», которому предстоит играть против немотивированного «Сондерюйске».

А вот в дуэли «Мюнхена» и «Цуга», судя по всему, выживет только один.

Группа E

Оставшиеся матчи

5 октября

«Шеллефтео» – «Таппара»

«Айсберен» – «Лугано»

12 октября

«Таппара» – «Шеллефтео»

«Лугано» – «Айсберен»

«Таппаре» для выхода в плей-офф из группы E достаточно одной победы в основное время в двух матчах против «Шеллефтео», в случае набора только двух очков финны будут зависеть от конкурентов.

«Лугано» будет играть против практически потерявшего шансы на 1/8 финала «Айсберена», набравшего в первых четырех турах только одно очко и теоретически может финишировать даже на первой позиции.

Группа F

Оставшиеся матчи

5 октября

«Лександ» – «Фрибург»

«Тршинец» – «Слован»

12 октября

«Фрибург» – «Лександ»

«Слован» – «Тршинец»

«Фрибург» и «Лександ» уже гарантировали себе выход в плей-офф, а в очных встречах распределят между собой первое и второе место в группе.

Матчи «Слована» и «Тршинца» из-за сплошных поражений этих команд в первых четырех турах превратились в формальность.

Группа H

Оставшиеся матчи

5 октября

«Зальцбург» – «Больцано»

«Ястшембе» – «Фриск Аскер»

12 октября

«Больцано» – «Зальцбург»

«Фриск Аскер» – «Ястшембе»

Аналогичная ситуация, что и в группе F. «Зальцбург» и «Больцано» уже вышли в плей-офф и в очных матчах определят победителя квартета – австрийцам для этого достаточно набрать два очка, поэтому итальянцам нужно выигрывать оба матча, один из которых – в основное время.

Норвежский «Фриск Аскер» и польский «Ястшембе» между собой сыграют за престиж.