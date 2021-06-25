Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»

Хоккеист поделился мыслями о дебюте Украины в турнире
Хоккей УХЛ
15:47
Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
Дмитрий Даниленко / фото - пресс-служба ХК "Донбасс"

Нападающий «Донбасса» Дмитрий Даниленко прокомментировал подписание контракта с новым клубом. Форвард также поделился мыслями об участии команды Павла Микульчика в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Очень рад, что подписал контракт с таким клубом как «Донбасс». Большие цели, задачи. Всегда много хороших игроков. Рад, что у меня будет такая конкуренция. У меня будут все условия, чтобы показывать хороший результат. Очень рад, что меня позвали туда. Стараться приносить максимальную пользу команде и улучшать свою игру».

«Донбасс» впервые будет играть в Лиге чемпионов. Что скажете об уровне соперников в групповом этапе?

  « Каждый соперник в нашей группе однозначно достоин играть в Лиге чемпионов. Во многих из них был опыт выступлений на этом турнире. К каждой команды нужен отдельный подход. Мы будем разбирать то, кто как играет и выстраивать тактику в матчах против них. Поэтому, нечего бояться, нужно работать, улучшать командную игру и отдаваться на 100%. Очень рад, что представилась возможность играть во Дворце Спорта. Уверен, что наши болельщики придадут нам еще больше уверенности в игре и поддержат нас».

Расписание матчей «Донбасса» в Лиге чемпионов.

Источник: fhu.com.ua Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Донбасс Дмитрий Даниленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
Хоккей Хоккей в Европе
21 июня 19:24
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
Пангелов-Юлдашев: «Наша главная задача – попасть в плей-офф Лиги чемпионов»
Хоккей Лига чемпионов
19 июня 11:56
Сигарев: «В Лиге чемпионов нам достались хорошие соперники, но и шансы на выход из группы большие»
Сигарев: «В Лиге чемпионов нам достались хорошие соперники, но и шансы на выход из группы большие»
Хоккей Лига чемпионов
19 июня 11:10
«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси
«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси
Хоккей УХЛ
17 июня 17:41
Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Эксклюзив Алексей Лубнин: «Я вижу, что хоккей в Украине понемногу развивается»
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
15 июня 21:16
«Донбасс» стартует в Лиге чемпионов 3 сентября матчем против «Рунгстеда»
«Донбасс» стартует в Лиге чемпионов 3 сентября матчем против «Рунгстеда»
Хоккей Лига чемпионов
11 июня 14:16

Новости: Хоккей

Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
УХЛ
15:47
Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году
Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году
НХЛ
08:04
«Монреаль» в овертайме обыграл «Вегас» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
«Монреаль» в овертайме обыграл «Вегас» и стал первым финалистом Кубка Стэнли
НХЛ
07:26
Тренером «Сиэтла» назначен экс-наставник «Филадельфии» и «Торонто»
Тренером «Сиэтла» назначен экс-наставник «Филадельфии» и «Торонто»
НХЛ
24 июня 19:31
Молодежная сборная Украины проведет сбор в июле
Молодежная сборная Украины проведет сбор в июле
Сборная Украины
24 июня 11:57
«Айлендерс» перевели серию с «Тампой» в седьмой матч
«Айлендерс» перевели серию с «Тампой» в седьмой матч
НХЛ
24 июня 07:54
«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли
НХЛ
23 июня 08:15
«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
«Тампа» уничтожила «Айлендерс» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли
НХЛ
22 июня 07:23
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
Хоккей в Европе
21 июня 19:24
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости

Анонсы

PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
TV
PFL 6: Харрисон – Дандуа, Петтис – Манфио, Колесник – Пачеко. Видео трансляция
26 июня 01:30
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
26 июня 17:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
26 июня 19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
26 июня 19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
26 июня 22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
26 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45