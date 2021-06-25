«Донбасс» претендует на звание лучшего клуба Европы
Даниленко: «Каждый соперник в группе «Донбасса» достоин играть в Лиге чемпионов»
Хоккеист поделился мыслями о дебюте Украины в турнире
Дмитрий Даниленко / фото - пресс-служба ХК "Донбасс"
Нападающий «Донбасса» Дмитрий Даниленко прокомментировал подписание контракта с новым клубом. Форвард также поделился мыслями об участии команды Павла Микульчика в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Очень рад, что подписал контракт с таким клубом как «Донбасс». Большие цели, задачи. Всегда много хороших игроков. Рад, что у меня будет такая конкуренция. У меня будут все условия, чтобы показывать хороший результат. Очень рад, что меня позвали туда. Стараться приносить максимальную пользу команде и улучшать свою игру».
«Донбасс» впервые будет играть в Лиге чемпионов. Что скажете об уровне соперников в групповом этапе?
« Каждый соперник в нашей группе однозначно достоин играть в Лиге чемпионов. Во многих из них был опыт выступлений на этом турнире. К каждой команды нужен отдельный подход. Мы будем разбирать то, кто как играет и выстраивать тактику в матчах против них. Поэтому, нечего бояться, нужно работать, улучшать командную игру и отдаваться на 100%. Очень рад, что представилась возможность играть во Дворце Спорта. Уверен, что наши болельщики придадут нам еще больше уверенности в игре и поддержат нас».
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