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02:00 Бостон Брюинс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Йорк Айлендерс 4:3 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Торонто Мейпл Лифс 4:3 Окончен
02:00 Нэшвилл Предаторс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш 5:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 3:1 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс 6:2 Окончен
03:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Чикаго Блэкхокс 3:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
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01:00 Филадельфия Флайерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймс -:- Запланирован

«Детройт» добыл пятую победу кряду и другие результаты

Видеообзоры прилагаются
Хоккей НХЛ
09:03
«Детройт» добыл пятую победу кряду и другие результаты
Фото: twitter.com/DetroitRedWings

НХЛ. Регулярный чемпионат:

«Флорида» – «Сент-Луис» 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, ОТ – 0:0, Б – 1:0)

0:1 – 6 Браун (Барбашев, Джошуа),

1:1 – 8 Мамин (Лунделль, Карлссон),

1:2 – 27 Уолмэн (О′Райлли),

2:2 – 39 Райнхарт (Юбердо, Карлссон),

2:3 – 45 Саад (Парайко, О′Райлли),

3:3 – 58 Мамин (Лунделль).

«Вашингтон» – «Коламбус» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 5 Протас (Шульц),

2:0 – 24 Овечкин (Карлсон),

2:1 – 47 Робинсон (Веренски, Дэнфорт),

3:1 – 59 Хэтэуэй.

«Оттава» – «Колорадо» 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, ОТ – 1:0)

0:1 – 2 Хелм (Ньюхук, Обе-Кубел),

1:1 – 6 Ткачак (Шабо, Штюцле),

2:1 – 6 Уотсон (Гэмбрелл),

2:2 – 9 Ландескуг (Маккиннон, Тэйвс),

3:2 – 22 Штюцле (Пол, Браун),

4:2 – 23 Норрис (Шабо, Ткачак),

5:2 – 28 Штюцле (Норрис, Батерсон),

5:3 – 30 Ньюхук,

5:4 – 42 Джост (Джонсон, Маккиннон),

5:5 – 59 Тэйвс (Ландескуг, Маккиннон),

6:5 – 62 Ткачак.

«Детройт» – «Айлендерс» 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, ОТ – 1:0)

0:1 – 3 Клаттербак (Пелек, Пажо),

1:1 – 6 Гронек (Расмуссен, Эрни),

2:1 – 8 Ганье (Роуни, Смит),

2:2 – 31 Вальстром (Барзэл, Добсон),

3:2 – 34 Смит, 3:3 – 53 Вальстром (Паризе, Барзэл),

4:3 – 64 Зайдер (Задина, Сутер).

Бостон – Тампа-Бэй – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, ОТ – 0:1)

0:1 – 15 Рэддиш (Сергачев),

0:2 – 24 Палат (Хедман, Сирелли),

1:2 – 37 Койл (Смит, Хаула),

2:2 – 45 Лазар (Гжельчик, Карло),

2:3 – 62 Стэмкос (Сергачев).

Нэшвилл – Монреаль – 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, ОТ – 1:0)

1:0 – 5 Толванен (Канин, Экхольм),

1:1 – 25 Сузуки (Кауфилд, Уайдман),

1:2 – 31 Дворак (Тоффоли, Савар),

2:2 – 38 Жанно (Каррье, Экхольм),

2:3 – 44 Кулак (Тоффоли, Кауфилд),

3:3 – 51 Канин (Беннинг, Джохансен),

4:3 – 65 Форсберг (Йоси, Гранлунд).

Миннесота – Торонто – 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, ОТ – 0:0, Б – 2:1)

1:0 – 20 Гринуэй (Дамба, Эрикссон Эк),

2:0 – 26 Зукарелло-Асен (Капризов, Брудин),

3:0 – 29 Фолиньо (Эрикссон Эк), 3:1 – 33 Спецца (Райлли, Ричи),

3:2 – 38 Спецца (Райлли, Мэттьюс),

3:3 – 40 Мэттьюс (Райлли, Спецца).

Каролина – Баффало – 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

1:0 – 3 Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо),

2:0 – 15 Нечас (Трочек, Джарвис),

2:1 – 20 Йокихарью (Олофссон, Скиннер),

3:1 – 24 Коул (Трочек),

4:1 – 25 Трочек, 5:1 – 32 Нидеррайтер (Ахо),

5:2 – 40 Гиргенсонс (Окпосо, Брайсон),

6:2 – 42 Терявяйнен (Ахо).

Рейнджерс – Чикаго – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 20 Кэйн (Джонс, Хэйгл),

1:1 – 25 Строум (Фокс, Панарин),

2:1 – 38 Фокс (Строум, Панарин),

3:1 – 55 Панарин (Труба, Строум),

3:2 – 59 Дебринкат (Джонс, Кэйн).

Ванкувер – Питтсбург – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

0:1 – 23 Генцел (Летанг, Думулин),

1:1 – 27 Подколзин (Босер, Экман-Ларссон),

1:2 – 38 Генцел (Картер, Кросби),

1:3 – 39 Генцел (Летанг, Кросби),

1:4 – 52 Кросби (Генцел, Летанг).

Сергей Остапенко
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