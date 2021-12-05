«Детройт» добыл пятую победу кряду и другие результаты
НХЛ. Регулярный чемпионат:
«Флорида» – «Сент-Луис» 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, ОТ – 0:0, Б – 1:0)
0:1 – 6 Браун (Барбашев, Джошуа),
1:1 – 8 Мамин (Лунделль, Карлссон),
1:2 – 27 Уолмэн (О′Райлли),
2:2 – 39 Райнхарт (Юбердо, Карлссон),
2:3 – 45 Саад (Парайко, О′Райлли),
3:3 – 58 Мамин (Лунделль).
«Вашингтон» – «Коламбус» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 5 Протас (Шульц),
2:0 – 24 Овечкин (Карлсон),
2:1 – 47 Робинсон (Веренски, Дэнфорт),
3:1 – 59 Хэтэуэй.
«Оттава» – «Колорадо» 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, ОТ – 1:0)
0:1 – 2 Хелм (Ньюхук, Обе-Кубел),
1:1 – 6 Ткачак (Шабо, Штюцле),
2:1 – 6 Уотсон (Гэмбрелл),
2:2 – 9 Ландескуг (Маккиннон, Тэйвс),
3:2 – 22 Штюцле (Пол, Браун),
4:2 – 23 Норрис (Шабо, Ткачак),
5:2 – 28 Штюцле (Норрис, Батерсон),
5:3 – 30 Ньюхук,
5:4 – 42 Джост (Джонсон, Маккиннон),
5:5 – 59 Тэйвс (Ландескуг, Маккиннон),
6:5 – 62 Ткачак.
«Детройт» – «Айлендерс» 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, ОТ – 1:0)
0:1 – 3 Клаттербак (Пелек, Пажо),
1:1 – 6 Гронек (Расмуссен, Эрни),
2:1 – 8 Ганье (Роуни, Смит),
2:2 – 31 Вальстром (Барзэл, Добсон),
3:2 – 34 Смит, 3:3 – 53 Вальстром (Паризе, Барзэл),
4:3 – 64 Зайдер (Задина, Сутер).
Бостон – Тампа-Бэй – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, ОТ – 0:1)
0:1 – 15 Рэддиш (Сергачев),
0:2 – 24 Палат (Хедман, Сирелли),
1:2 – 37 Койл (Смит, Хаула),
2:2 – 45 Лазар (Гжельчик, Карло),
2:3 – 62 Стэмкос (Сергачев).
Нэшвилл – Монреаль – 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, ОТ – 1:0)
1:0 – 5 Толванен (Канин, Экхольм),
1:1 – 25 Сузуки (Кауфилд, Уайдман),
1:2 – 31 Дворак (Тоффоли, Савар),
2:2 – 38 Жанно (Каррье, Экхольм),
2:3 – 44 Кулак (Тоффоли, Кауфилд),
3:3 – 51 Канин (Беннинг, Джохансен),
4:3 – 65 Форсберг (Йоси, Гранлунд).
Миннесота – Торонто – 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, ОТ – 0:0, Б – 2:1)
1:0 – 20 Гринуэй (Дамба, Эрикссон Эк),
2:0 – 26 Зукарелло-Асен (Капризов, Брудин),
3:0 – 29 Фолиньо (Эрикссон Эк), 3:1 – 33 Спецца (Райлли, Ричи),
3:2 – 38 Спецца (Райлли, Мэттьюс),
3:3 – 40 Мэттьюс (Райлли, Спецца).
Каролина – Баффало – 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
1:0 – 3 Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо),
2:0 – 15 Нечас (Трочек, Джарвис),
2:1 – 20 Йокихарью (Олофссон, Скиннер),
3:1 – 24 Коул (Трочек),
4:1 – 25 Трочек, 5:1 – 32 Нидеррайтер (Ахо),
5:2 – 40 Гиргенсонс (Окпосо, Брайсон),
6:2 – 42 Терявяйнен (Ахо).
Рейнджерс – Чикаго – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
0:1 – 20 Кэйн (Джонс, Хэйгл),
1:1 – 25 Строум (Фокс, Панарин),
2:1 – 38 Фокс (Строум, Панарин),
3:1 – 55 Панарин (Труба, Строум),
3:2 – 59 Дебринкат (Джонс, Кэйн).
Ванкувер – Питтсбург – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
0:1 – 23 Генцел (Летанг, Думулин),
1:1 – 27 Подколзин (Босер, Экман-Ларссон),
1:2 – 38 Генцел (Картер, Кросби),
1:3 – 39 Генцел (Летанг, Кросби),
1:4 – 52 Кросби (Генцел, Летанг).
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