«Днепр» арендовал 18-летнего защитника из «Мариуполя»

Александр Филимонов будет выступать в херсонском клубе

Фото: УХЛ

«Днепра» арендовал до конца сезона защитника Александра Филимонова, выступавшего за «Мариуполь».

В составе «стальных чаек» 18-летний хоккеист провел сезон 2020/21 (44 матча, 0 очков, показатель полезности -10), а также успел сыграть 1 матч в нынешнем первенстве.

Ранее Филимонов играл в детско-юношеских командах Днепра («Приднепровск», «Динамо»), а в сезоне 2019/20 провел 45 матчей в канадской лиге WSHL, набрав 8 (3+5) очков.

В составе «Днепра» Филимонов будет выступать под 44 номером.

Напомним, что следующий матч херсонский клуб сыграет сегодня, 24 сентября, против «Донбасса». Начало встречи в 18:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.