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«Днепр» арендовал 18-летнего защитника из «Мариуполя»

Александр Филимонов будет выступать в херсонском клубе
Хоккей УХЛ
11:24
«Днепр» арендовал 18-летнего защитника из «Мариуполя»
Фото: УХЛ

«Днепра» арендовал до конца сезона защитника Александра Филимонова, выступавшего за «Мариуполь».

В составе «стальных чаек» 18-летний хоккеист провел сезон 2020/21 (44 матча, 0 очков, показатель полезности -10), а также успел сыграть 1 матч в нынешнем первенстве.

Ранее Филимонов играл в детско-юношеских командах Днепра («Приднепровск», «Динамо»), а в сезоне 2019/20 провел 45 матчей в канадской лиге WSHL, набрав 8 (3+5) очков.

В составе «Днепра» Филимонов будет выступать под 44 номером.

Напомним, что следующий матч херсонский клуб сыграет сегодня, 24 сентября, против «Донбасса». Начало встречи в 18:00, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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Теги

Днепр (хоккей) ХК Мариуполь

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