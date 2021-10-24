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«Донбасс» благодаря трем шайбам в третьем периоде обыграл «Рулав Одд»

Харьковский клуб оказал достойное сопротивление чемпиону Украины
Хоккей УХЛ
19:20
«Донбасс» благодаря трем шайбам в третьем периоде обыграл «Рулав Одд»
Фото: УХЛ

Сегодня, 24 октября, в Харькове 13-й тур Украинской хоккейной лиги завершили своим матчем «Рулав Одд» и «Донбасс». 

Если в прошлую встречу команд первый период завершился с более чем уверенным преимуществом «Донбасса» со счетом 5:1, то сейчас стартовая двадцатиминутка прошла на равных, а первая сирена зафиксировала нули на табло.

Неизменным счет остался и во втором периоде. И хоть команды имели достаточно много шансов, чтобы открывать счет в матче, но вратарский кураж Яниса Вориса и Олега Петрова не позволил командам менять счет на табло. 

На старте третьего периода «Донбасс» взял инициативу в свои руки и, играя первым номером, забил первый гол в матче – Андрей Сигарев отличился 51-м голом в УХЛ, выведя вперед свою команду. А спустя 7 минут Андрей Бирюков и Павел Медведев удвоили преимущество донецкого клуба, установив итоговый счет 3:0. 

«Рулав Одд» – «Донбасс» 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Шайбы:

0:1 Сигарев (Жульдиков, Шишлянников, больш.),

43:16; 0:2 Бирюков (Сигарёв, Пангелов-Юлдашев, больш.),

50:25; 0:3 Медведев (Буценко), 53:25;

«Рулав Одд»: Петров (Шевчук); Пугачев (А) - Лесников, Жигалов - Александров, Рыбницкий - Канаплин, Мельников - Фроленко; Киселев - Савенков - Егоров, Бондаренко - Сурсов (А) - Басков, Луговой - Секирко - Ефимов, Абаджян - Пойманов - Сиротенко.

«Донбасс»: Ворис (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Жульдиков - Фирсов, Андрейкив - Григорьев, Игнатенко; Сигарев (А) - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Буценко - Коренчук, Морозов - Захаров (К) - Пересунько, Разумов - Кривошапкин - Даниленко.

Рене Тер Велде
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