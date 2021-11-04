«Донбасс» и «Сокол» сыграют третий раз в сезоне. Два предыдущих матча выдались огненными

Команды борются за лидерство в УХЛ

Фото: пресс-служба Донбасс

5 ноября «Донбасс» и «Сокол» сыграют третий очный матч в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.

В поединке за Кубок Открытия «Донбасс» победил «Сокол» со счетом 5:4.

Столичный коллектив сумел реваншироваться в седьмом туре, победив со счетом 7:6. По ходу встречи киевляне вели 6:0, но едва не упустили преимущество.

И вот теперь новая глава украинской классики. Матч смотрите 5 ноября на телеканале XSPORT. Начало – в 18:30.