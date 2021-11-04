«Донбасс» – «Сокол»: главная битва УХЛ
«Донбасс» и «Сокол» сыграют третий раз в сезоне. Два предыдущих матча выдались огненными
Команды борются за лидерство в УХЛ
Фото: пресс-служба Донбасс
5 ноября «Донбасс» и «Сокол» сыграют третий очный матч в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.
В поединке за Кубок Открытия «Донбасс» победил «Сокол» со счетом 5:4.
Столичный коллектив сумел реваншироваться в седьмом туре, победив со счетом 7:6. По ходу встречи киевляне вели 6:0, но едва не упустили преимущество.
И вот теперь новая глава украинской классики. Матч смотрите 5 ноября на телеканале XSPORT. Начало – в 18:30.
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