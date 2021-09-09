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«Донбасс» опробовал лед домашней арены «Руана»

Дончане продолжают подготовку к первому выездному матчу в истории Лиги чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
09:09
«Донбасс» опробовал лед домашней арены «Руана»
Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» продолжает подготовку к первому выездному матчу в Лиге чемпионов. Впервые не на домашнем льду в рамках CHL дончанам придется сыграть в Руане. Соперником донецкой команды станут местные «Драконы».

Напомним, что три дня назад эти команды уже играли между собой – на столичном льду Дворца спорта победу одержал «Донбасс» (2:1).

Команда Павла Микульчика уже прибыла в Руан и провела тренировку на льду домашней арены «Драконов».

Матч «Донбасса» с «Руаном» состоится 9 сентября в 21:00. Игру в прямом эфире покажет XSPORT.

Олег Шумейко-младший
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