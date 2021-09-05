«Донбасс» одержал волевую победу над «Руаном» в матче Лиги чемпионов
Во втором домашнем матче в Лиге чемпионов «Донбасс» обыграл французский «Руан».
Команда Павла Микульчика пропустила первой после эффектного розыгрыша в меньшинстве французов и точного броска в исполнении Антони Гаттига.
Сравнять счет хозяевам удалось на старте второго периода. Сделал это Олег Шишлянников.
А в заключительной 20-минутке Андрей Бирюков конвертировал большинство в преимущество на табло. Именно этот хоккеист стал лучшим игроком матча, так как набрал 2 очка по системе гол+пас.
Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур:
«Донбасс» – «Руан» 2:1 (0:1, 1:1, 2:1)
0:1 – Гаттиг (Ламперье, Чакиашвили – мен.) – 08:57,
1:1 – Шишлянников (Бирюков, Желдаков) – 24:38,
2:1 – Бирюков (Шишлянников, Туркин – бол.) – 51:00
Вратари: Макаров – Пинтарич
Благодаря этой победе «Донбасс» набрал уже 4 очка на евроарене и возглавил группу G. Напомним, в первом матче дончане уступили «Рунгстеду».
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