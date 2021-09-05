«Донбасс» одержал волевую победу над «Руаном» в матче Лиги чемпионов

Первый успех украинского хоккея в этом турнире

фото - ХК "Донбасс"

Во втором домашнем матче в Лиге чемпионов «Донбасс» обыграл французский «Руан».

Команда Павла Микульчика пропустила первой после эффектного розыгрыша в меньшинстве французов и точного броска в исполнении Антони Гаттига.

Сравнять счет хозяевам удалось на старте второго периода. Сделал это Олег Шишлянников.

А в заключительной 20-минутке Андрей Бирюков конвертировал большинство в преимущество на табло. Именно этот хоккеист стал лучшим игроком матча, так как набрал 2 очка по системе гол+пас.

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур:

«Донбасс» – «Руан» 2:1 (0:1, 1:1, 2:1)

0:1 – Гаттиг (Ламперье, Чакиашвили – мен.) – 08:57,

1:1 – Шишлянников (Бирюков, Желдаков) – 24:38,

2:1 – Бирюков (Шишлянников, Туркин – бол.) – 51:00

Вратари: Макаров – Пинтарич

Благодаря этой победе «Донбасс» набрал уже 4 очка на евроарене и возглавил группу G. Напомним, в первом матче дончане уступили «Рунгстеду».