«Донбасс» подписал контракт с перспективным защитником

Игорь Галыгин присоединился к команде Павла Микульчика

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с 22-летним защитником Игорем Галыгиным. Контракт рассчитан на один год.

Игорь Галыгин, 26.06.1999, защитник, рост 187 см, вес 88 кг, хват – левый.

Воспитанник московской школы хоккея, где выступал до 2016 года, затем был задрафтован уфимским «Салаватом Юлаевым». В Молодежной лиге Игорь защищал цвета «Тайфуна» (Приморский край), «Серебряных львов» (Санкт-Петербург), «Крыльев Советов» (Москва) и «Авто» (Екатеринбург).

За три сезона в МХЛ провел 90 матчей, набрав 28 очков (8+20).

Имеет опыт выступления в Высшей хоккейной лиге (ХК «Горняк» (Учалы) и в Чемпионате Беларуси (ХК «Шахтер» (Солигорск).

Начиная с сезона-2020/21 выступал за фарм-клуб «Сарыарки» ХК «Темиртау». В 58 проведенных матчах защитник отметился 21 результативным действием (4 гола, 17 передач).

В донецком клубе Галыгин будет выступать под номером «86».