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«Донбасс» продолжил победную серию, обыграв «Днепр» на выезде

Херсонцы уступают во втором матче подряд
Хоккей УХЛ
20:25
«Донбасс» продолжил победную серию, обыграв «Днепр» на выезде
Фото: УХЛ

Сегодня, 24 сентября, в Херсоне третий тур чемпионата Украинской хоккейной лиги начали «Днепр» и «Донбасс».

Численным преимуществом в начале поединка владел «Донбасс». Дончане наседали на херсонцев, атаковали владения Эдуарда Захарченко, но тот отражал броски. Счет в матче открыли «щуки» – первую шайбу команды в сезоне забросил Дмитрий Саврицкий. Противники раззадорились, стараясь сравнять счет, но херсонцы умело действовали в обороне. Вновь на руку сыграло удаление, но в этот раз дончанам – «ударное» трио вошло в дело: Андрей Сигарев, получив передачу от Олега Шишлянникова и Андрея Бирюкова, отправил шайбу в ворота.

Вторую двадцатиминутку команды начали на равных, попеременно владея инициативой. Оппоненты создавали моменты в зонах друг друга, но довести их до реализации не удавалось. Но чаша весов оказалась на стороне «Донбасса» – шайбу в ворота херсонцев забросил Дмитрий Даниленко. После второго гола дончане вошли в темп игры и Олег Шишлянников увеличил преимущество своей команды – 1:3. Не теряя вкус забитых голов, свою дебютную шайбу в УХЛ забил Станислав Садовиков – четвертая шайба в воротах «Днепра». На перерыв дончане ушли, обеспечив себе отрыв от «щук» в три шайбы.

Третий период соперники действовали на равных, пытаясь обыграть друг друга. И это удалось «Донбассу» – дубль в сегодняшнем матче оформил Олег Шишлянников. Херсонцы пытались сократить отрыв, но шайба не шла в ворота. Матч завершился со счетом 1:5.

«Днепр» – «Донбасс» 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Шайбы:

1:0 – 5:48 Саврицкий (Ратушный, Алдамжаров),

1:1 – 12:53 Сигарев (Бирюков, Шишлянников),

1:2 – 26:15 Даниленко (Пересунько),

1:3 – 30:17 Шишлянников (Бирюков, Сигарев),

1:4 – 32:52 Садовиков (Коренчук, Буценко),

1:5 – 44:47 Шишлянников (Бирюков, Андрейкив)

«Днепр»: Захарченко (Гурко); Кашевко - Алдамжаров - Хамматов, Ратушный (К) - Саврицкий (А), Целогородцев - Кирющенков - Дворник, Кругляков - Катрич, Дуюн - Русаков - Булах, Бабчук - Панков, Филимонов, Соляник.

«Донбасс»: Дьяченко (Макаров); Садовиков - Буценко - Коренчук, Фирсов - Желдаков, Шишлянников - Бирюков - Сигарёв (А), Андрейкив - Смерек, Пересунько - Захаров (К) - Морозов, Соколовский - Пангелов-Юлдашев (А), Кривошапкин - Даниленко - Разумов, Игнатенко.


Источник: УХЛ Рене Тер Велде
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Донбасс Днепр (хоккей)

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