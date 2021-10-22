«Донбасс» уничтожил «Краматорск», добыв вторую победу кряду

Подопечные Павла Микульчка добыли сухую победу

Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» всухую разгромил «Краматорск» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Исход поединка во многом был предрешен уже после первого периода, который подопечные Павла Микульчика выиграли со счетом 3:0. Шайбами отличились Даниленко дважды и Сигарев.

В двух оставшихся двадцатиминутках «Донбасс» уверенно довел дело до победы, забросив в ворота «Краматорска» еще три шайбы – постарались Пересунько, снова Сигарев и Бирюков.

Как итог – вторая кряду победа «Донбасс», который по потерянным очкам находится на втором месте в турнирной таблице. «Краматорск» же впервые в сезоне покинул площадку без заброшенной шайбы.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Краматорск» – «Донбасс» 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

0:1 Даниленко (Разумов), 05:26;

0:2 Сигарев (Захаров, Бирюков, больш.), 14:06;

0:3 Даниленко (Кривошапкин, больш.), 14:36;

0:4 Пересунько (Морозов, Захаров), 37:57;

0:5 Сигарев (Шишлянников), 38:19;

0:6 Бирюков (Сигарев), 44:55;

«Краматорск»: Трус (Кучер - с 38:19); Таран (А) - Бабрусев, Мальцев - Алексюк, Афанасьев - Ваулин; Столяренко (К) - Ковалев - Градович, Жвачкин (А) - Семенов - Гриценко, Геворкян - Калинычев - Кобыльник, Сирченко - Говорушко.

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко - с 50:49); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Жульдиков - Фирсов, Андрейкив - Григорьев, Игнатенко; Сигарев (А) - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Буценко - Коренчук, Морозов - Захаров (К) - Пересунько, Разумов - Кривошапкин - Даниленко.