«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире

Дончане единолично возглавили турнирную таблицу Открытого Кубка Донбасса

Фото: УХЛ

Сегодня, 28 августа, в рамках второго игрового дня на традиционном Отрытом Кубке Донбасса «Донбасс» встретился с «Краматорском». Оба этих клуба выиграли свои первые матчи на турнире.

«Краматорск» начал матч с достаточно быстрой заброшенной шайбы - счет в матче открыл Столяренко. Однако, уже спустя три минуты дончане не только сравняли счет, но и вышли вперед - по очереди отличились Коречук и Пересунько. Следующие 10 минут матча команды провели в равной и неуступчивой борьбе, но несмотря на это на перерыв ушли с минимальным преимуществом «Донбасса» - 2:1.

На старте третьего периода донецкий клуб реализовал большинство - всего полторы минуты со старта двадцатиминутки понадобилось Ляльке, чтобы удвоить преимущество своей команды. После пропущенного гола краматорчане активизировалась и создали массу опасных моментов у ворот Макарова, но сократить отставание в счете подопечным Тимченко до конца второго периода так и не удалось.

В начале третьего отрезка встречи команды обменялись голами - на шайбу Морозова своим точным броском ответил Градович. Под конец периода, при абсолютно равной и напряженной борьбе, Стефанович воспользовался ошибкой Кучера, а затем Туркин забил шестой гол дончан, поставив победную точку в этом матче.

Напомним, что завтра, 29 августа, команды сыграют свои заключительные матчи на Открытом Кубке Донбасса - в 13:00 «Кременчук» встретится с «Краматорском», а в 17:00 «Донбасс» примет «Мариуполь».

«Краматорск» - «Донбасс» 2:5 (1:2; 0:1; 1:2)

Шайбы:

1:0 Столяренко (Ковалев), 02:45;

1:1 Коренчук (Стефанович, Даниленко), 05:58;

1:2 Пересунько (Разумов), 07:42;

1:3 Лялька (Смерек, Даниленко, больш.), 21:27;

1:4 Морозов (Пересунько), 41:11;

2:4 Градович (Таран, Столяренко), 43:49;

2:5 Стефанович (Ногачев, Туркин), 56:47;

2:6 Туркин (Лялька, Медведев, больш), 59:19;

«Краматорск»: Кучер (Трус); Таран-Бабрусев, Мальцев-Ваулин, Афанасьев-Декало, Панков-Сирченко; Столяренко-Ковалев-Градович, Жвачкин-Семенов-Гриценко, Шамбазов-Калинычев-Целогородцев, Геворкян-Середницкий-Говорушко;

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко); Смерек-Жульдиков, Ногачев-Григорьев, Андрейкив-Соколовский, Фирсов-Герцик; Медведев-Туркин-Стефанович, Морозов-Захаров-Пересунько, Коренчук-Даниленко-Лялька, Разумов-Кривошапкин-Шишлянников.