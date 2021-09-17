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«Донбасс» в ярком матче обыграл «Сокол» и взял трофей Кубка Открытия

На двоих команды забросили девять шайб
Хоккей УХЛ
20:52
«Донбасс» в ярком матче обыграл «Сокол» и взял трофей Кубка Открытия
Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» обыграл «Сокол» в матче-открытии чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Усилиями Пересунько дончанам удалось быстро открыть счет, однако уже к концу первого периода «Сокол» не только отыгрался, но и вышел вперед. Шайбами отличились Коржилецкий и Павленко. Во второй двадцатиминутке «Донбасс» сумел отыграться усилиями Туркина. Затем Сигарев под самый занавес периода вернул лидерство действующему чемпиону.

В дебюте заключительного отрезка «Сокол» сравнял счет после броска Рубана. Развязка случилась в середине периода, когда «Сокол» получил возможность играть в большинстве, но не воспользовался ею, а затем киевлянам самим пришлось играть в меньшинстве. Шишлянников сразу же наказа гостей. Еще через несколько минут «Донбасс» впервые повел с разницей в две шайбы – отличился Морозов. К своей чести, «Сокол» продолжил бороться, однако до конца матча отквитал только один гол, который себе в актив записал Тихомиров.

Таким образом, «Донбасс» не только обыграл принципиального соперника в первом матче сезона, но и стал обладателем Кубка Открытия.

УХЛ. Регулярный чемпионат. Кубок Открытия:

«Донбасс» – «Сокол» 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

1:0 – Пересунько (Бирюков, Сигарев – бол.) – 02:32,

1:1 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга) – 11:10,

1:2 – Павленко (Елиссенко, Рыбалко – бол. 5Х3) – 13:31,

2:2 – Туркин (Лялька, Стефанович – бол.) – 25:49,

3:2 – Сигарев (Бирюков) – 39:55,

3:3 – Рубан (Михнов) – 43:15,

4:3 – Шишлянников (Сигарев, Бирюков – бол.) – 47:26,

5:3 – Морозов (Захаров, Пересунько) – 48:35,

5:4 – Тихомиров (Рубан, Павленко) – 58:45

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Морозов-Захаров-Пересунько, Андрейкив-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Ногачев-Желдаков, Медведев-Туркин-Лялька, Григорьев-Фирсов, Коренчук-Буценко-Стефанович.

«Сокол»: Кубрицкий (Оганджанян), Алексеев-Сысак, Рубан-Нименко-Михнов, Хайруллов-Рыбалко, Елисеенко-Тихомиров-Павленко, Мажуга-Летов, Панченко-Смирнов-Давыдов, Сушков, Гончаренко-Симчук-Коржилецкий.


Сергей Остапенко
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Донбасс Сокол (Киев)

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