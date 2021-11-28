«Донбасс» вырвал драматическую победу у «Мариуполя» за 10 секунд до конца матча

Дончане на момент 50-й минуты проигрывали 1:3





Фото: ХК Донбасс

В Мариуполе прошел контрольный матч между «Стальными Чайками» и «Донбассом», который дончане выиграли со счетом 4:3.



«Мариуполь» к середине первого периода открыл счет усилиями Тютченко. Затем в начале второй 20-минутки «Стальным Чайкам» удалось удвоить преимущество после сольного прохода Благого.

Через четыре минуты Артамонов забросил третью шайбу в ворота гостей. Но удержать кой комфортный перевес у «чаек» не получилось. Под конец второго периода Пересунько удалось размочить счет.

Самые интересные события в матче начали происходить за девять неполных минут до окончания матча. Сначала Пангелов-Юлдашев забросил от синей линии. Вскоре Медведев счет сравнял. Казалось, что матч шел к овертайму, но Сигарев за 9 секунд до окончания основного времени пробил Дуве и принес победу дончанам.

Контрольный матч



«Мариуполь» – «Донбасс» 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 Тютченко (Казаковцев, Алексеев), 09:33

2:0 Благой, 20:24

3:0 Артамонов (Щербатов, Чердак), 25:40

3:1 Пересунько (Галыгин, Морозов), 35:43

3:2 Пангелов-Юлдашев (Сигарев, Буценко), 51:41

3:3 Медведев (Морозов, Спруктс), 54:14

3:4 Сигарев (Буценко, Жульдиков), 59:50

Вратари: Трифонов, Дуве – Дьяченко, Ворис