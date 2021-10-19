Дубль Сигарева принес «Донбассу» уверенную победу над «Днепром»

Подопечные Микульчика прервали серию поражений

Донбасс - Днепр / фото - пресс-служба дончан

«Донбасс» уверенно обыграл «Днепр» в матче регулярного чемпионата УХЛ. Поединок завершился со счетом 4:1.

Боевое начало матча привело к тому, что гола пришлось ждать достаточно долго. «Донбасс» постоянно атаковал, но в воротах херсонцев хорошо действовал Сергей Писаренко. Пробить его удалось лишь под занавес первого периода, когда Андрей Сигарев реализовал большинство дончан.

В начале второго периода соперники обменялись голами. Александр Фирсов пробил Писаренко броском от синей линии, но уже через 37 секунд пропустил и Богдан Дьяченко. Рамазан Алдамжаров увернулся от Андрея Григорьева и размочил счет – 2:1 в пользу «Донбасса». С этим результатом команды ушли на второй перерыв.

В третьем периоде «Донбасс» окончательно снял все вопросы о победителе, забросив дважды. Андрей Григорьев точно бросил от синей линии. А потом свой дубль оформил Сигарев. Отметим, что первое очко за результативность в этой атаке набрал защитник «Донбасса» Дмитрий Игнатенко, который пропустил большую часть предыдущего сезона из-за травмы. Как итог, 4:1 в пользу «Донбасса».

В ближайшую пятницу дончане сыграют против «Краматорска».

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» (Донецк) – «Днепр» (Херсон) 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 – Сигарев (Жульдиков, Шишлянников – бол.) – 17:35,

2:0 – Фирсов (Медведев) – 21:20,

2:1 – Алдамжаров (Хамматов, Саврицкий) – 21:57,

3:1 – Григорьев (Медведев) – 46:06,

4:1 – Сигарев (Игнатенко, Жульдиков) – 50:25

«Донбасс»: Дьченко (Ворис), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульдиков-Фирсов, Коренчук-Буценко-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Игнатенко, Разумов-Трандафилов-Даниленко

«Днепр»: Писаренко (Захарченко), Ратушный-Саврицкий, Хамматов-Алдамжаров-Целогородцев, Панков-Кардашов, Дворник-Русаков-Кирющенков, Будько-Кругляков, Тищенко-Булах-Гринкевич, Филимонов, Дуюн-Кашевко.

Напомним, в прошлом матче подопечные Павла Микульчика уступили «Кременчугу».