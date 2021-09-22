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Дуве, Желдаков и Ворона – лучшие игроки недели УХЛ

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17:49
Дуве, Желдаков и Ворона – лучшие игроки недели УХЛ
Фото: УХЛ

Украинская хоккейная лига отметила лучших хоккеистов минувшей игровой недели чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Лучшим вратарем минувшей недели стал голкипер «Мариуполя» Максим Дуве, который записал в свой актив первый шатаут сезона 2021\22. В матче против белоцерковского «Белого Барса» молодой вратарь «чаек» отбил 22 броска в створ своих ворот и помог «Мариуполю» добыть первую победу в сезоне.

Лучшим защитником стартовых двух туров стал игрок «Донбасса» Григорий Желдаков. На счету новичка дончан 3 (1+2) очка в двух встречах против «Сокола» и «Белого Барса».

Лучшим форвардом минувшей недели стал нападающий «Кременчуга» Алексей Ворона, который в двух матчах набрал 5 (4+1) очков и возглавил гонку бомбардиров после стартовых двух туров чемпионата.

Расписание матчей УХЛ.

Сергей Остапенко
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