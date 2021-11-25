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нет важных матчей

«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны», «Рейнджерс» в дерби обыграли «Айлендерс»

«Каролина» проиграла второй матч подряд, «Вашингтон» обыграл «Монреаль»

Хоккей НХЛ
25 ноября 09:17
«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны», «Рейнджерс» в дерби обыграли «Айлендерс»
Фото: НХЛ

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Монреаль» 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Дауд (Орлов, Дженсен) 03:34

2:0 Карлсон (Кузнецов, Овечкин) 09:43 ГБ

3:0 Сгарбосса 14:31

3:1 Эванс (Лехконен) 18:46

4:1 Кузнецов (Карлсон, Овечкин) 29:05

4:2 Кофилд (Друен, Судзуки) 38:54

5:2 Уилсон (Овечкин, Макмайкл) 41:49

6:2 Орлов (Дауд) 45:57

6:3 Лехконен (Галлахер, Эванс) 57:34

Вратари: Самсонов – Аллен


«Флорида» – «Филадельфия» 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Фараби (Конекны, Проворов), 7:33

1:1 Беннетт  (Дюклер, Экблад), 43:59, ГБ

2:1 Экблад  (Юбердо, Беннетт), 62:39

Вратари: Бобровский – М.Джонс


«Питтсбург» – «Ванкувер» 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Раст (Летанг, Гюнцель), 20:49 ГБ

2:0 Родригес, 27:29

3:0 Астон-Риз (Макгинн, Блюгерс), 35:20

3:1 Хорват (Шенн), 54:52

4:1 Макгинн (Блюгерс, Петтерссон), 59:00

Вратари: Джерри – Демко


«Нью-Джерси» – «Миннесота» 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Хартман (Куликов, Цуккарелло), 12:10

0:2 Штурм (Годро, Бродин), 19:06 ГМ

1:2 Заха (Хишир, Татар), 43:08

2:2 Шарангович (Хишир, Братт), 58:53 ГБ

2:3 Фиала, 65:00

Вратари: Блэквуд – Тальбо


«Коламбус» – «Виннипег» 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Хофманн (Доми), 15:09

2:0 Веренски (Ворачек, Боквист), 46:49, ГБ

3:0 Пик  (Гавриков, Тексье), 56:27, ПВ

Вратари: Мерзликин – Хеллибак


«Баффало» – «Бостон» 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Окпосо (Асплунд), 10:56

1:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан), 13:29

1:2 Койл (Фолиньо), 14:20

1:3 Пастрняк (Макэвой, Бержерон), 16:59 ГБ

1:4 Райлли (Фолиньо, Зборжил), 19:00

1:5 Холл (Смит, Койл), 55:26 ГБ

Вратари: Токарски, Делл – Сваймен


«Айлендерс» – «Рейнджерс» 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайбы:

0:1 Крайдер (Строум, Фокс), 20:29, ГБ

0:2 Руни (Гудроу, Ривз), 34:28

1:2 Эндреофф (Койвула, Ахо), 43:52

1:3 Руни (Ривз, Немет), 44:12

1:4 Крайдер (Зибанежад, Какко), 51:02

Вратари: Варламов – Шестеркин


«Детройт» – «Сент-Луис» 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайбы:

0:1 Бучневич (Кайру, Саад), 10:11 ГБ

1:1 Рэймонд (Бертуцци, Ларкин), 13:48

2:1 Ларкин (Фаббри, Ледди), 27:45

2:2 Перрон (Перунович, Кайру), 41:11

3:2 Эрни (Наместников, Зутер), 44:38

4:2 Фаббри (Гронек), 58:45

Вратари: Неделькович – Хуссо


«Нэшвилл» – «Вегас» 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Шайбы:

0:1 Стивенсон (Стоун), 19:12

0:2 Рендбьерг (), 23:01

0:3 Брукс (Янмарк-Нюлен, Колесар), 31:12

1:3 Форсберг (Дюшен), 45:20

1:4 Пьетранжело (Стивенсон), 48:04 ГБ

2:4 Форсберг (Джохансен, Йоси), 53:51 ГБ

2:5 Стоун (Пачиоретти), 58:08

Вратари: Сарос – Ленер


«Колорадо» – «Анахайм» 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы:

0:1 Милано (Ракелль, Драйсдейл) 04:58 ГБ

1:1 Макар (Кадри, Ландеског) 19:06

2:1 Ньюхук (Тэйвз, Джост) 22:49 ГБ

3:1 Обе-Кюбель (Мегна, Мюррей) 30:25

4:1 Кадри (Рантанен, Ландеског) 40:57 ГБ

5:1 Ничушкин (Бураковски, Джонсон) 55:22

5:2 Милано (Драйсдейл, Зеграс) 56:07 ГБ

Вратари: Юханссон, Кюмпер – Гибсон


«Аризона» – «Эдмонтон» 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Шайбы:

1:0 Келлер (Кессел), 03:45

1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри), 14:58 ГБ

1:2 Драйзайтль (Кассиан, Сеси), 30:53

1:3 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид), 47:45

1:4 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри), 53:08 ГБ

2:4 Бойд (Чикран, Келлер), 53:43

3:4 Гостисбер (Келлер), 55:06

3:5 Макдэвид (Кассиан), 59:32

Вратари: Уэджвуд – Коскинен


«Сиэтл» – «Каролина» 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Смит (Деанджело), 18:32

1:1 Макканн (Данн, Гурд), 24:16 ГБ

2:1 Юханссон, 56:52

Вратари: Грубауэр – Андерсен


«Лос-Анджелес» – «Торонто» 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Шайбы:

0:1 Керфут (Каше, Симмондс), 04:30

1:1 Арвидссон (Дарзи, Копитар), 21:21 ГБ

1:2 Энгвалль (Симмондс, Сандин), 23:19

1:3 Таварес (Нюландер, Броди), 25:26

1:4 Мэттьюс (Таварес, Броди), 33:16

1:5 Спецца (Сандин, Энгвалль), 35:36 ГБ

1:6 Бантинг (Сандин, Мэттьюс), 43:59

2:6 Дарзи (Арвидссон, Кемпе), 56:06 ГБ

Вратари: Дж. Куик – Дж.Кэмпбелл


«Сан-Хосе» – «Оттава» 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Шайбы:

1:0 Ньето (Карлссон, Лабанк), 07:16

1:1 Норрис (Томсон, Ткачак), 13:38

2:1 Гертл (Ферраро, Майер), 20:47

2:2 Ткачук (Зуб, Шабо), 34:38

2:3 Браун (Штюцле, Шабо), 36:11

3:3 Бонино (Кутюр, Майер), 39:29 ГБ

4:3 Майер (Влэшик, Балцерс), 51:18

5:3 Кутюр (), 58:56

6:3 Миддлтон (Карлссон, Кольяно), 59:28

Вратари: Раймер – Мюррей


Карен Агабекян
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(Голосов: 2)

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