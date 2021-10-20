Экс-игрок «Донбасса» перешел в «Ниццу»

Защитник будет выступать в первом французском дивизионе

Фото: УХЛ

Защитник Евгений Ногачев продолжить карьеру во французской «Ницце», которая выступает в первом дивизионе французского чемпионата.

Ногачев начинал сезон в «Донбассе» – в Лиге чемпионов защитник сыграл 4 матча, не отличившись набранными очками.

За «Ниццу» игрок будет выступать под 30-м номером. На данный момент команда находится на 10-й строке таблицы. Сыграть первый матч за команду защитник может уже в пятницу против «Бриансона».

Напомним, Джейлен Смерек продолжит карьеру в чемпионате Германии.