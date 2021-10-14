Победная шайба «Донбасса» в ворота «Клагенфурта» – в топ-3 лучших гола шестого тура ЛЧ
Смерек продолжит карьеру в чемпионате Германии
Американец пополнил состав «Биттенгейма»
15:42
Джейлен Смерек / Фото: hcdonbass.com
Бывший защитник «Донбасса» Джейлен Смерек
нашел себе новую команду.
Американец продолжит выступать в Европе. Новым клубом Смерека стал «Биттенгейм», который выступает в элитном дивизионе Германии.
Напомним, что «Донбасс» победой над «Клагенфуртом» завершил выступление в Лиге чемпионов.