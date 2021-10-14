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Смерек продолжит карьеру в чемпионате Германии

Американец пополнил состав «Биттенгейма»
Хоккей Хоккей в Европе
15:42
Смерек продолжит карьеру в чемпионате Германии
Джейлен Смерек / Фото: hcdonbass.com

Бывший защитник «Донбасса» Джейлен Смерек нашел себе новую команду.

Американец продолжит выступать в Европе. Новым клубом Смерека стал «Биттенгейм», который выступает в элитном дивизионе Германии.

Напомним, что «Донбасс» победой над «Клагенфуртом» завершил выступление в Лиге чемпионов.

Олег Шумейко-младший
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