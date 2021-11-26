Федерация хоккея Украины назначила еще двоих руководителей региональных подразделений, где нет хоккея
Сегодня состоялось заседания Совета Федерации хоккея Украины, на котором были зарегистрированы два новых обособленных подразделения ФХУ. Как сообщает официальный сайт организации, свой хоккейный голос получили Кировоградская и Черновицкая области.
Их назначенные представители смогут голосовать на ежегодном отчетно-избирательном Конгрессе ФХУ. По доброй традиции Федерации хоккея Украины голоса отдаются за нужные решения и кандидатов.
К слову, ни специализированных катков для игры в хоккей, ни команд, ни детских школ в этих регионах нет. Хоккеем там занимаются исключительно аматоры.
Руководителем подразделения ФХУ в Кропивницком будет Юрий Дмитриев. Последние пять лет работал директором предприятия, специализирующегося на предоставлении консультативных услуг и организации комплексной экономической безопасности.
В Черновцах голосом ФХУ будет Игорь Киреев. Он работал директором местного аэропорта.
Теперь обособленные подразделения ФХУ и назначенные в них руководители есть во всех областных центрах Украины.
Без изменения устава и принципов существования Федерации хоккея Украины демократичность и прозрачность процедур выборов и голосования в этой организации невозможны.