Федерация хоккея Украины назначила еще двоих руководителей региональных подразделений, где нет хоккея

Наравне со всеми теперь будут голосовать Черновицкая и Кировоградская области

Игорь Киреев (по центру, в желтом свитере)/Фото: Facebook

Сегодня состоялось заседания Совета Федерации хоккея Украины, на котором были зарегистрированы два новых обособленных подразделения ФХУ. Как сообщает официальный сайт организации, свой хоккейный голос получили Кировоградская и Черновицкая области.

Их назначенные представители смогут голосовать на ежегодном отчетно-избирательном Конгрессе ФХУ. По доброй традиции Федерации хоккея Украины голоса отдаются за нужные решения и кандидатов.

К слову, ни специализированных катков для игры в хоккей, ни команд, ни детских школ в этих регионах нет. Хоккеем там занимаются исключительно аматоры.

Руководителем подразделения ФХУ в Кропивницком будет Юрий Дмитриев. Последние пять лет работал директором предприятия, специализирующегося на предоставлении консультативных услуг и организации комплексной экономической безопасности.

В Черновцах голосом ФХУ будет Игорь Киреев. Он работал директором местного аэропорта.

Теперь обособленные подразделения ФХУ и назначенные в них руководители есть во всех областных центрах Украины.

Без изменения устава и принципов существования Федерации хоккея Украины демократичность и прозрачность процедур выборов и голосования в этой организации невозможны.