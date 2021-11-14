«Флорида» после шикарного старта проиграла четвертый матч кряду, «Вегас» и «Ванкувер» забросили на двоих 11 шайб
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Бостон Брюинз» 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 Хаула (Блид, Кульман), 17:37
0:2 Маршан (Макэвой, Бержерон), 24:10, ГБ
1:2 Мерсер (Юнссон, Братт), 24:38
1:3 Маршан (Пастрняк, Макэвой), 26:52
2:3 Братт (Мерсер), 39:24
2:4 Бержерон (Пастрняк, Макэвой), 50:49
2:5 Дебраск, 59:06, ПВ
Вратари: Бернье – Свэйман
«Баффало Сейбрз» – «Торонто Мэйпл Лифс» 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
Шайбы:
0:1 Кампф (Керфут, Энгвалл) 02:43
1:1 Скиннер (Миллер, Окпосо) 14:42
1:2 Каше (Таварес, Мэттьюз) 27:18
1:3 Бантинг (Маззин, Спецца) 28:28
2:3 Томпсон (Скиннер) 37:33
2:4 Таварес (Райли, Марнер) 49:22 ГБ
3:4 Скиннер (Томпсон) 50:47
4:4 Далин (Руотсалайнен, Окпосо) 51:46
4:5 Райли (Керфут) 59:48
Вратари: Токарски – Уолл
«Виннипег Джетс» – «Лос-Анджелес Кингз» 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Коннор (Стэнли, Дюбуа) 01:59
1:1 Грюндстрем (Мур) 04:02
1:2 Лемье (Лизотт, Маатта) 34:22
2:2 Демело (Копп, Стэнли) 53:36 ГМ
3:2 Шайфли (Элерс) 60:32
Вратари: Хеллебак – Петерсен
«Детройт Ред Уингз» – «Монреаль Канадиенс» 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Полинг (Пеццетта, Уайдмен) 04:39
1:1 Ларкин (Хронек, Бертуцци) 22:36
2:1 Сутер (Фаббри, Зейдер) 23:21
2:2 Уайдмен (Лехконен, Армиа) 42:33
3:2 Ларкин (Рэймонд) 61:41
Вратари: Неделькович – Монтембо
«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью–Йорк Рейнджерс» 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Шайбы:
1:0 Ворачек (Бьоркстранд, Силлинджер) 08:59 ГБ
1:1 Панарин (Фокс, Строум) 17:29
2:1 Робинсон (Бин, Веренски) 26:56
2:2 Крайдер (Труба) 27:39
2:3 Панарин (Строум) 28:15
2:4 Труба (Гудроу, Готье) 28:42
2:5 Крайдер (Зибанежад, Фокс) 40:52 ГБ
3:5 Тексье (Гавриков, Бейрутер) 53:15
Вратари: Корписало – Георгиев
«Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз» 6:3 (0:0, 4:0, 2:3)
Шайбы:
1:0 Сэнфорд (Бернард–Докер, Шабо) 25:21
2:0 Зотто (Батерсон, Тирни) 30:40 ГБ
3:0 Келли (Шоу, Томсон) 31:07
4:0 Штюцле (Батерсон, Шабо) 37:49 ГБ
5:0 Батерсон (Эннис, Зотто) 49:40
5:1 Капанен (Фридман, Родригес) 51:49
5:2 Родригес (Капанен) 52:55
5:3 Родригес (Летанг, Гюнтцель) 55:57
6:3 Батерсон (Ткачук, Норрис) 59:11
Вратари: Густафссон – Десмит
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Флорида Пантерз» 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Марун (Колтон, Киллорн) 12:17 ГБ
2:0 Хедман (Катчук, Богосян) 29:02
2:1 Юбердо (Барков, Карлссон) 32:59
2:2 Луостаринен (Экблад, Ломберг) 33:35
3:2 Пойнт (Палат) 62:13
Вратари: Василевский – Бобровский
«Каролина Харрикейнз» – «Сент-Луис Блюз» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Шей (Ахо, Свечников) 01:15
2:0 Ахо (Дианджело, Свечников) 23:44 ГБ
2:1 Бучневич (Томас, Кайру) 32:30 ГБ
2:2 Тарасенко (Барбашев, Томас) 40:48
3:2 Смит (Дианджело, Мартинук) 57:03
Вратари: Лайон – Хофер
«Даллас Старз» – «Филадельфия Флайерз» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 Гленденинг (Клингберг, Сутер) 13:23
2:0 Хинтц (Гурьянов, Робертсон) 32:22
2:1 Римсдайк 36:36
3:1 Сегин (Петерсон, Секера) 37:02
4:1 Павелски (Хинтц, Радулов) 42:27 ГБ
4:2 Проворов (Хэйз, Эллис) 48:07 ГБ
5:2 Факса (Гленденинг) 57:57
Вратари: Худобин – Джонс
«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотис» 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Дюшен (Йоси) 11:14
2:0 Йоси (Толванен, Дюшен) 18:12 ГБ
3:0 Гранлунд (Толванен, Йоси) 27:02
4:0 Йоси 45:54
4:1 Чикран (Кессел, Гостисбир) 53:30 ГБ
Вратари: Сарос – Веймелка
«Колорадо Эвеланш» – «Сан-Хосе Шаркс» 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 Кутюр (Ферраро, Майер) 03:17
1:1 Тэйвз (Жирар, Кадри) 10:10 ГБ
2:1 Кадри (Ничушкин, Джонсон) 13:55
3:1 Ньюхук (Жирар, Менья) 32:38
4:1 О'Коннор (Хелм, Джонсон) 35:33 ГМ
4:2 Барабанов (Хертл, Карлссон) 49:02 ГБ
5:2 Бураковски (Ландеског, Жирар) 50:13
6:2 Жирар (Кадри) 56:37
Вратари: Кемпер – Хилл
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)
Шайбы:
0:1 Миллер (Хегландер) 03:09
0:2 Пирсон (Гарланд, Хант) 05:56
1:2 Дадонов (Стивенсон, Теодор) 19:46 ГБ
2:2 Смит (Зеттерлунд, Пьетранджело) 25:50
3:2 Макнэбб (Теодор) 30:51
3:3 Хегландер 37:15
4:3 Зеттерлунд (Дадонов, Колесар) 42:20
4:4 Хегландер (Майерс, Хьюз) 43:12
5:4 Маршессо (Пьетранджело, Коглан) 48:24 ГБ
6:4 Дадонов (Стоун) 54:04
7:4 Маршессо (Смит, Стивенсон) 55:27
Вратари: Ленер – Демко
«Сиэтл» – «Миннесота» 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Шайбы:
0:1 Питлик (Хартман, Голигоски) 12:33
0:2 Питлик (Хартман) 27:44
0:3 Питлик (Хартман) 39:20
1:3 Юханссон ( Веннберг, Эберле) 49:19 ГБ
1:4 Штурм (Фолиньо) 54:54
2:4 Веннберг (Шварц, Юханссон) 58:58
Вратари: Грубауэр – Тэлбот
Комментарии 0