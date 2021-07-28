Герцик стал игроком «Донбасса»

Владислав в Украине играл за «Белый Барс» и московское «Динамо»





Владислав Герцик

21-летний украинский защитник Владислав Герцик подписал контракт с «Донбассом».



На текущий момент известно, что контракт хоккеиста рассчитан на один год. В клубе игрок получил номер «75».

Герцик за время своей карьеры выступал в юниорских командах московского «Динамо». В сезоне 2017/18 гг. Герцик перешел в «Белый Барс» где в 31 матче набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности +15. В составе «Белого Барса» стал бронзовым призером чемпионата УХЛ, и был чемпионом Украины U20.

В сезоне-2018/19 Герцик дебютировал в фарм-клубе «Северстали» – ХК «Алмаз», выступающем в Молодёжной хоккейной лиге. За три сезона защитник провел 170 матчей, 41 (8+33) очко, показатель полезности +41.

Напомним, ранее «Донбасс» объявил о переезде из Дружовки в Краматорск.